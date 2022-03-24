Обычная желтая маршрутка была изюминкой ее программы, ведь внутри транспорт был переоборудован в уютное домашнее пространство с баром и лаунж-зоной. В ней было немало всяких сувениров из-за границы, где Леся путешествовала в программе "Орел и решка".
К слову Леся Никитюк показала шокирующее видеосравнение Мариуполя сейчас и когда-то: "Мы не простим"
Однако сейчас маршрутка полностью уничтожена.
"Какие же мы были счастливы, когда снимали украинское тревел-шоу "Le Маршрутка"! Сегодня наша маршрутка такая… Но скоро мы купим новую, еще лучшую и поедем снимать 3-й сезон… В отстроенный Мариуполь, Харьков, Киев, Чернигов, Сумы и так далее. А начнем съемку с Чернобаевки", – написала Никитюк.
Для просмотра всех фото листайте справа:
Коллеги ведущей посочувствовали Лесе за уничтоженный транспорт, но пожелали ей не расстраиваться, потому что мы стали еще на один день ближе к победе.
- Владимир Остапчук: "Бл*, обязательно будет новая";
- Григорий Решетник: "Сволочь. Пусть станет для них катафалком";
- "Моя любимая маршрутка… Мои малыши все пересмотрели и сказали, что поедут повсюду, где была Леська. Все будет, дай Бог миру поскорее";
- "Столько воспоминаний";
- "Новая будет еще лучше";
- "Лучшая передача о нашей красивой, цветущей, несгибаемой, свободной Украине";
- "Зачем покупать новую, надо отремонтировать эту, теперь это маршрутка-легенда, пережившая войну";
- "Очень будем ждать в новом Мариуполе";
- "Уже жду выпуск из нашего Крыма".