У него было биполярное расстройство, – Никитюк со слезами на глазах прокомментировала слухи об отношениях

На днях блогер-сплетник Богдан Беспалов опубликовал видео, в котором раскрыл тайны личной жизни ведущей Леси Никитюк. Он рассказал о бойфренде, с которым телеведущая якобы длительный период встречалась.

Как сообщил Беспалов, Леся Никитюк находилась в отношениях с влиятельным мужчиной из шоу-бизнеса. Который помогал ей строить карьеру на телевидении. Но отношения вроде бы завершились из-за начала полномасштабного вторжения. Ведущая записала сторис, в котоом прокомментировала слова блогера.

Не упустите Писательница Виктория Амелина погибла в результате удара по Краматорску: что о ней известно

Леся Никитюк о своих отношениях

Знаменитость использовала свои актерские способности и со слезами на глазах рассказала о своем "возлюбленном".

Действительно, я состояла в отношениях то ли со звукорежиссером, то ли с телеоператором. Я точно не знаю. У него было биполярное расстройство. Вечером я ложилась со звукорежиссером, а просыпалась с оператором. Так мы втроем и жили. Он ради моей карьеры переспал с кем только можно. Пропихивал меня везде, куда только мог,

– отметила телеведущая.

Леся Никитюк посмеялась и над тем, что после начала полномасштабного вторжения ее бойфренд "убежал с первой утренней сиреной". Она добавила, что он забрал ее кошелек, иконы и авокадо.

Не верьте слухам, – подчеркнула Никитюк.

Что известно об отношениях Леси Никитюк

Звезда не любит афишировать свою личную жизнь, поэтому в большинстве своем держит все в тайне. Однако иногда некоторые подробности об отношениях Леси Никитюк удается узнать.