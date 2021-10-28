Леся Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад: архивное фото ведущей

Успешная телеведущая и блогер Леся Никитюк не стесняется показывать многомиллионной аудитории поклонников архивные фото. Звезда обнародовала снимок, на котором запечатлена в 18-летнем возрасте.

Архивные фотографии лидеров мнений, артистов и других звезд всегда интересны публике, ведь хочется увидеть, как кумиры выглядели до того, как стали известными.

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Фото 18-летней Леси Никитюк

В личном блоге в инстаграме телеведущая распространила фото, которое сделала в 2005 году. К тому времени будущей звезде было 18 лет. Она позировала в деревне, сидя на дереве. Внимание привлек образ блогера. Леся надела черные штаны, фиолетовый спортивный свитер с черным принтом и обула черные кеды с белыми горошками.

Волосы Никитюк собрала сзади, а на лице у нее не было косметики. Будущая знаменитость внимательно слушала маму во время телефонного разговора.

"Разговор с мамой. 2005 год", – написала блогер под фото.



Леся Никитюк 16 лет назад / Фото из инстаграма ведущей

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