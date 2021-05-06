Знаменитая Адель крайне редко делится постами в инстаграме. Хотя в день рождения звезда все же нарушила многомесячное молчание и показала новые счастливые кадры. Не меньший ажиотаж вызвали архивные фотографии именинницы, которые обнародовал ее близкий друг и визажист Майкл Эштон.

Стоит знать Счастливая и беззаботная: Адель показала редкие фото в свой 33-день рождения

Мужчина, который создал неповторимый стиль певицы и ее фирменные стрелки, поделился фотографиями, на которых они изображены в самых разных местах: в авто, на вечеринках, в ресторанах, дома и в гримерных. Друзья позировали как в изысканных аутфитах, так и в забавных повседневных нарядах.

С днем ​​рождения, Адель. Как мы могли думать, что фотки на Blackberry нормальные? Макияж, воспоминания и волшебные моменты,

– трогательно написал визажист.

Для просмотра всех архивных фото листайте вправо

Поскольку кадры архивные, то на всех них Адель пышнотелая. Она заметно похудела два года назад, когда разошлась с мужем. К слову, артистка официально стала холостячкой только в марте этого года, когда завершился бракоразводный процесс.

За последний год звезда всего несколько раз поражала стройностью в мини-платьях и демонстрировала голливудские образы в эфире телешоу.