Леся Никитюк показала новые фото с отдыха в Португалии

11 августа 2021 , 14:40
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Источник:

инстаграм Леси Никитюк

Успешная телеведущая и блогер Леся Никитюк насладилась отдыхом в Португалии. Она релаксировала в роскошном 5-звездочном отеле с видом на океан, прогуливалась по улочкам Мадейры и лакомилась местными вкусностями. Звезда порадовала поклонников новыми кадрами, на которых показала красоту Португалии.

Знаменитости активно распространяют в сети фото из летних отпусков. Поскольку все больше стран открывают границы, звезды не упускают случая и отправляются на отдых. На берегу океана несколько дней провела и Леся Никитюк.

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Леся Никитюк в Португалии

В последний день отдыха на Мадейре Леся отправилась в ресторан, где выпила белого вина и полакомилась морепродуктами. Также она прогулялась по набережной и сделала несколько фото невероятно красивой природы Португалии. Никитюк отметила, что это лучшие моменты последнего дня этого отпуска.

Блогер позировала на камеру в нежно-розовом костюме, который состоял из шорт, топа и укороченной рубашки. Волосы она уложила ровно. На лице сделала легкий натуральный макияж. Из аксессуаров look довершили солнцезащитные очки, белое ожерелье и кольцо.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Летние отпуска Леси Никитюк

  • В июне телеведущая с племянницами нежилась на солнышке в Турции.
  • В июле она вместе с друзьями отправилась в Черногорию, где насладилась красотой гор и чистым морем.
  • Вернувшись из-за границы, Леся поехала с родителями в туристический комплекс в Черновицкой области. Там они вместе релаксировали на Днестре.

 

Автор: Христина Кобак