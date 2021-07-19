Леся Никитюк является одной из самых известных украинских блогерш, за которыми следят немало модниц. Знаменитость часто предстает перед камерой в красивых и изысканных образах, демонстрируя безупречный вкус в одежде.
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Новый образ Леси Никитюк
Телеведущая позировала на камеру в легком платье небесно-голубого цвета. Наряд был на тонких бретелях и сверху украшен черным кружевом, что добавляло аутфиту обольстительности.
Среди аксессуаров Леся выбрала черную сумочку и золотой браслет. Белокурые волосы она уложила ровно, а на лице не делала макияж. В жаркий летний день звезда дала возможность лицу отдохнуть и оставила его без косметики.
Леся Никитюк в платье и без макияжа / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Предыдущие аутфиты ведущей
- Звезда позировала в очаровательном мини-платье из кружева на бретельках.
- Никитюк предстала в кадре в пышном мини-платье нежно-голубого цвета, в котором была похожа на куклу Барби.
- На съемках Леся сделала селфи в зеркале, перед которым предстала в длинном шелковом платье бело-серебристого цвета.