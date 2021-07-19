Леся Никитюк является одной из самых известных украинских блогерш, за которыми следят немало модниц. Знаменитость часто предстает перед камерой в красивых и изысканных образах, демонстрируя безупречный вкус в одежде.

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Новый образ Леси Никитюк

Телеведущая позировала на камеру в легком платье небесно-голубого цвета. Наряд был на тонких бретелях и сверху украшен черным кружевом, что добавляло аутфиту обольстительности.

Среди аксессуаров Леся выбрала черную сумочку и золотой браслет. Белокурые волосы она уложила ровно, а на лице не делала макияж. В жаркий летний день звезда дала возможность лицу отдохнуть и оставила его без косметики.



Леся Никитюк в платье и без макияжа / Фото из инстаграма Леси Никитюк

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