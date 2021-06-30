Леся Никитюк не упускает случая похвастаться безупречной фигурой и поделиться новыми фотографиями в личном блоге. Она красива и уверена в себе и всегда выглядит великолепно.

Смотрите также Леся Никитюк восхитила образом в трендовом костюме: эффектные фото

Обольстительный образ Леси Никитюк

В новой публикации звезда показала look со съемок. Она сделала селфи в зеркале, перед которым предстала в длинном шелковом платье бело-серебристого цвета. У наряда был красивый пошив и глубокий вырез на ноге, которые добавили женственности и сексуальности. Леся похвасталась стройной фигурой и длинными ножками.

Такой look она соединила с белыми босоножками на высоком каблуке. Волосы Никитюк собрала в хвост и лишь несколько прядей спадали на лицо. Макияж звезды был с черными стрелками на веках и матовой помадой коричневого цвета на губах. Довершили аутфит минималистичные серьги с камешками.



Обольстительный образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк



Обольстительный образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк