Леся Нікітюк є однією з найвідоміших українських блогерок, за якими стежать чимало модниць. Знаменитість часто постає перед камерою у красивих і вишуканих образах, демонструючи бездоганний смак в одязі.

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Новий образ Лесі Нікітюк

Телеведуча позувала на камеру в легкій сукні небесно-блакитного кольору. Вбрання було на тонких бретелях і зверху прикрашене чорним мереживом, що додавало аутфітові звабливості.

Серед аксесуарів Леся обрала чорну сумочку та золотий браслет. Біляве волосся вона вклала рівно, а на обличчі не робила макіяж. У спекотний літній день зірка дала можливість обличчю відпочити та залишила його без косметики.



Леся Нікітюк в сукні й без макіяжу / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

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