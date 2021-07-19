Леся Нікітюк є однією з найвідоміших українських блогерок, за якими стежать чимало модниць. Знаменитість часто постає перед камерою у красивих і вишуканих образах, демонструючи бездоганний смак в одязі.
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Новий образ Лесі Нікітюк
Телеведуча позувала на камеру в легкій сукні небесно-блакитного кольору. Вбрання було на тонких бретелях і зверху прикрашене чорним мереживом, що додавало аутфітові звабливості.
Серед аксесуарів Леся обрала чорну сумочку та золотий браслет. Біляве волосся вона вклала рівно, а на обличчі не робила макіяж. У спекотний літній день зірка дала можливість обличчю відпочити та залишила його без косметики.
Леся Нікітюк в сукні й без макіяжу / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
Попередні аутфіти ведучої
- Зірка позувала в чарівній мінісукні з мережива на бретельках.
- Нікітюк постала в кадрі в пишній мінісукні ніжно-блакитного кольору, в якій була схожа на ляльку Барбі.
- На зйомках Леся зробила селфі в дзеркалі, перед яким постала в довгій шовковій сукні біло-сріблястого кольору.