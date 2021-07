Аутфитами 33-летней Леси Никитюк увлекаются множество пользователей инстаграма. За рубрикой ведущей my look of the day следит почти 4-миллионная аудитория, и ей каждый раз удается поражать фанов. На этот раз благодаря парику и мини-платью.

К теме Леся Никитюк похвасталась стройными ногами в элегантном платье: фото

Звезда показала милый образ в небесно-голубом мини-платье с оригинальным декольте. Вечерний наряд продолжал белый прозрачный бюстгальтер на тонких бельевых бретелях. Низ платья удивляет не меньше. Пышным его сделала подкладка с несколькими рядами воланов.

Леся Никитюк в образе Барби / Фото из инстаграма ведущей

Мини-платье Леся Никитюк дополнила лаконичными белыми босоножками на невысоком каблуке и париком с кудрями. Нежный макияж с блестящими тенями и нюдовой помадой отлично подчеркнул ее красоту.

Девушки, хотите быть счастливыми – не накручивайте себя,

– с юмором посоветовала ведущая.

Перед кокетливым образом телезвезды не устояли сотни фолловеров. Одни засыпали ее комплиментами, а другие – сравнили с куклой Барби и Мальвиной: