Леся Никитюк перепела песню Stefania группы Kalush Orchestra: редкое видео
Источник:инстаграм Леси Никитюк
Украинская телеведущая Леся Никитюк перепела трек группы Kalush Orchestra для Нацотбора Stefania. Ролик покорил сеть.
Скандалы на Национальном отборе вызвали активное обсуждение Евровидения и его участников в сети. Не обошла вниманием Нацотбор и телеведущая и блогерша Леся Никитюк.
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Леся Никитюк перепела песню Kalush Orchestra
В инстаграм-сторис знаменитость выложила видео, в котором поет песню группы Kalush Orchestra, которую они представили для Национального отбора.
Hello, Ukraine! Эта песня для тебя,
– отметила Никитюк.
Леся спела только припев трека Stefania, пошутив, что продолжение услышит только ее продюсер.
"Хотите послушать дальше? Станьте моим продюсером", – с юмором добавила телеведущая.
Леся Никитюк перепела песню Stefania: видео из инстаграм-сторис
Kalush Orchestra на Нацотборе-2022
- Группа Kalush Orchestra – это новый проект рэп-коллектива Kalush, что создает песни с мотивами этно. Накануне финала отбора музыканты представили песню, которую солист Олег Псюк посвятил своей маме.
- В финале Kalush Orchestra заняли 2 место, уступив Alina Pash лишь 1 балл. По голосованию зрителей они стали победителями.
- Из-за неразберихи с балами во время оглашения результатов группа Kalush Orchestra заподозрила Суспільне в фальсификации. Все потому, что им не показывали лист с результатами, а многим их фанам не засчитывались голоса.
- Kalush Orchestra заявили, что даже подали петицию на сайт президента, которую скоро должны опубликовать. Однако теперь неизвестно, к чему приведут разборки с Суспільним.
- После дисквалификации Alina Pash коллектив является претендентом на представление Украины в Италии на Евровидении-2022.