В последнее время в инстаграме Леси Никитюк редко появляются посты. Поэтому поклонники нетерпеливо ждут новых публикаций. И знаменитость умеет удивить.

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Оригинальный образ Леси Никитюк

Телеведущая распространила фото, где изображена в кожаной одежде черного цвета. Ее look состоял из лосин, удлиненной рубашки и водолазки. На талии был красивый пояс.

Но больше всего внимание привлекла прическа. Леся надела парик. Длинные волнистые волосы были нежно-розового цвета. Также она решила добавить изюминку с помощью булавок. На лице знаменитость сделала макияж с черными стрелочками на веках и нюдовым блеском на губах.

В таком образе Леся Никитюк очень похожа на эпатажную Кайли Дженнер, которая обожает подобные прически.



Леся Никитюк с розовыми волосами похожа на Кайли Дженнер / Фото из инстаграма блогера и бизнесвумен Леся Никитюк с розовыми волосами похожа на Кайли Дженнер / Фото из инстаграма блогера и бизнесвумен



Леся Никитюк с розовыми волосами / Фото из инстаграма блогера



Леся Никитюк с розовыми волосами / Фото из инстаграма блогера

Напомним, недавно блогер повторила образ светской львицы Ким Кардашьян, в котором та появлялась накануне Met Gala. Тогда Леся предстала перед камерой в костюме total black.