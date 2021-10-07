Останнім часом в інстаграмі Лесі Нікітюк рідко з'являються дописи. Тому прихильники нетерпляче чекають на нові публікації. І знаменитість вміє здивувати.

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Оригінальний образ Лесі Нікітюк

Телеведуча поширила фото, де зображена у шкіряному одязі чорного кольору. Її look складався з лосин, подовженої сорочки та водолазки. На талії був красивий пояс.

Та найбільше увагу привернула зачіска. Леся одягнула перуку. Довге хвилясте волосся було ніжно-рожевого кольору. Також вона вирішила додати родзинку з допомогою шпильок. На обличчі знаменитість зробила макіяж з чорними стрілочками на повіках і нюдовим блиском на губах.

У такому образі Леся Нікітюк дуже схожа на епатажну Кайлі Дженнер, яка обожнює подібні зачіски.

Леся Нікітюк з рожевим волоссям схожа на Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму блогерки та бізнесвумен



Леся Нікітюк з рожевим волоссям / Фото з інстаграму блогерки



Леся Нікітюк з рожевим волоссям / Фото з інстаграму блогерки

Нагадаємо, нещодавно блогерка повторила образ світської левиці Кім Кардашян, у якому та з'являлася напередодні Met Gala. Тоді Леся постала перед камерою в костюмі total black.