"Плачу всю дорогу": Леся Никитюк сообщила о горе в семье

Украинская телеведущая Леся Никитюк сообщила о потере. Оказалось, что умерла ее родная бабушка. Звезда со слезами на глазах посетила деревню близкого человека.

О смерти бабушки Никитюк сообщила в инстаграме. Телеведущая показала совместное фото с ней.

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Умерла бабушка Леси Никитюк

Звездная ведущая поделилась с подписчиками печальной новостью. 7 ноября умерла ее бабушка Мария. Никитюк показала совместное фото с ней и добавила смайлик в виде разбитого сердца.



Леся Никитюк с бабушкой / Фото с ее инстаграм-сторис

Леся вместе с родными сразу поехала в село, где жила Мария.

Сегодня съехались в нашу родную деревню все родственники, дети, внуки, чтобы попрощаться с бабушкой. Она пережила голодомор, войну... Моя бабушка очень любила булочки с маком... Поэтому, не забывайте о своих родных, привозите им вкусняшки,

– сказала Никитюк.

Увидев, что Мария все это время хранила на подоконнике буклет с внучкой, Леся расплакалась.



Никитюк приехала попрощаться с бабушкой / Скриншот с ее инстаграма

Она также показала в инстаграме кадры знакомой местности, в том числе школы, где учился папа Никитюк, дворы и дом, куда Леся приезжала к бабушке.

Леся Никитюк показала кадры из села, где жила бабушка / Скриншот с ее инстаграма

Леся Никитюк имеет близкие отношения с родителями