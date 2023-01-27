"Кто-то постоянно оставляет цветы": Леся Никитюк похвасталась букетом от тайного поклонника

Блоггерка Леся Никитюк уже неоднократно говорила, что у нее появился тайный поклонник. На днях она показала еще один огромный букет, полученный от него.

Телеведущая является одной из тех знаменитостей, которые предпочитают держать личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз. Пока Леся не рассекречивает в отношениях ли, но часто публикует в личном блоге фотографии с большими букетами цветов.

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Леся Никитюк похвасталась подарком от тайного поклонника

Блоггерка сфотографировалась, стоя перед зеркалом в бежевой кофте и яркой зеленой шубе. Волосы уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах, которые выделила черным карандашом. На шее у Леси было жемчужное ожерелье, а в ушах – лаконичные серьги.

В руках девушка держала огромный букет тюльпанов. Под фото в шутку отметила, что ей постоянно кто-то оставляет под дверью цветы, но ошибается номером квартиры.

Кто-то у дверей постоянно оставляет цветы, но хочу напомнить, что я живу в 135-й квартире, а не в 54-й. И на 15-м этаже, а не на 3-м,

– написала Никитюк.



Леся Никитюк с букетом цветов / Фото из инстаграмма блоггерки

Уже не в первый раз блоггерка показывает букет от тайного поклонника. Недавно звезда была у родителей в Хмельницком, но поклонник нашел ведущую и там и прислал огромный букет красных роз. Такой, что едва поместился в ее Porsche.

А перед этим Никитюк обращалась к коллегам, которые якобы комментировали отношения с ней. Звезда призвала мужчин взять себя в руки и ничего не рассказывать.