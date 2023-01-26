Ирина Федишин долгое время была на благотворительных гастролях за границей, где собирала средства на нужды ВСУ. Перед зимними праздниками вернулась домой, чтобы порадовать поклонников ежегодной праздничной программой "Украина колядует".

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Ирина Федишин выступила в образе невесты

На днях артистка выступила с благотворительным концертом в Трускавце. На сцену звезда вышла в белом пышном платье со соблазнительным декольте и открытыми плечами от украинской дизайнерки Oksana Mukha. В таком нежнейшем образе Ирина была похожа на невесту.

Look Федишин, как обычно, дополнили роскошная прическа, макияж с акцентом на глазах и красный маникюр. Среди аксессуаров выбрала элегантные серьги.



Ирина Федишин в свадебном платье / Фото из инстаграмма певицы

Не только отечественные, но и мировые знаменитости все чаще предпочитают украинские бренды. 21 января впервые за 4 года вышла на сцену американская певица Бейонсе. Артистка выступила на презентации гостиничного комплекса Atlantis The Royal в Дубае. Для одного из образов артистка выбрала наряд от украинского бренда FROLOV: кутюрное розовое мини-платье Firework с фирменным дизайном в виде кристаллов, оперные полупрозрачные перчатки, сексуальные леггинсы.