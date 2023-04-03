Леша Дурнев объяснил, почему не встречается с девушками дольше двух недель

Ведущий и блогер Алексей Дурнев никогда не рассказывает о своих романах. Сам он шутит, что не встречается ни с кем дольше двух недель. Почему его пугают долговременные отношения, узнавайте дальше.

Леше Дурневу 36 лет, и он ярый холостяк. Фаны знают только об одной его девушке – Кате, с которой тот встречался в 2014 году. Сейчас ведущий влюбляется разве на неделю. Дело в том, что серьезные отношения кажутся ему грустными и неинтересными.

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Почему Дурнев ни с кем не встречается

У меня нет длительных отношений, у меня очень большой опыт общения с женщинами в целом. Мне кажется, это просто невесело. Я хочу, чтобы было весело, классно, интересно,

– признался Алексей Дурнев.

Серьезные отношения его хоть и не интересуют, но о детях он задумывается.

"Я хочу своих детей. Я просто не знаю, как за две недели успеть их сделать. Я хочу на самом деле. Если кто-то меня видит, кто хочет со мной детей, напишите в директ, пожалуйста", – пошутил ютубер.