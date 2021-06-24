Leopolis Jazz Fest: Кристина Соловий выступит в Ботаническом саду

24 июня во Львове стартует крупнейший джазовый фестиваль страны Leopolis Jazz Fest. Весь город наполнится музыкой, ради которой приедут тысячи туристов из разных стран мира. Украинская певица Кристина Соловий порадует гостей Львова выступлением в Ботаническом саду. Концерт исполнительницы состоится 25 июня в 20:00.

Теплым летним вечером гостей джазового фестиваля будет принимать еще одна уникальная локация. Это настоящая жемчужина садово-паркового искусства – Ботанический сад ЛНУ имени Ивана Франко. Программу запланированного мероприятия узнавайте далее.

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"Летний вечер в Ботаническом саду"

Львовский национальный университет имени Ивана Франко в этом году празднует 360-летие. По случаю юбилея Университет создал проект с формирования стипендиального фонда для поддержки студентов и аспирантов, призеров международных и всеукраинских конкурсов и олимпиад. Символическим началом запуска этого проекта станет "Летний вечер в Ботаническом саду".

Это прекрасная возможность провести время на свежем воздухе, насладиться уникальной атмосферой и джазовой музыкой в цветущем Ботаническом саду, который является одним из любимых мест для отдыха львовян. Университет стремится придать этому месту особое туристическое значение, показать Национальное достояние Украины и поддержать молодых ученых.

Праздничным выступлением гостей порадует участница проекта "Голос страны", певица Кристина Соловий. Она готовит специальную программу, которая точно не оставит поклонников равнодушными.

"Летний вечер" состоится при поддержкеLeopolis Jazz Fest с соблюдением карантинных норм.

Программа мероприятий 25 июня

18:00 – 18.30 – начало, экскурсия по Ботаническому саду и выступление камерного оркестра Университета;

18:30 – 19.30 – торжественное открытие вечера и творческие номера от студентов Университета;

19:30 – 20:00 – дегустация крафтовых вин;

20:00 – 20: 45 – концерт Кристины Соловий;

21:00 – 21:45 – выступление группы Wszystko;

21: 45 – завершающее слово и общение под живую музыку.

: начало в 18:00: Ботанический сад Львовского университета, ул. Черемшины 44, г. Львов.

Во время мероприятия будет действовать Тихий благотворительный аукцион.



Летний вечер в Ботаническом саду / Фото сайта Leopolis Jazz Fest

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