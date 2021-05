Музыкальный фестиваль Leopolis Jazz Fest состоится в этом году с 24 по 28 июня 2021 года в привычном формате, но с определенными ограничениями. Культурное мероприятие должно стать одним из хороших примеров того, как можно и нужно адаптироваться культурной индустрии во время пандемии.

Что говорят о фестивале организаторы

На пресс-конференции 12 мая представители фестиваля, а также городской глава Львова, главный санитарный врач Украины, министр культуры Украины рассказали, чем будет отличаться 10-й по счету Leopolis Jazz Fest в 2021 году и какие перед ним стоят вызовы.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко отметил, что проведение джазового фестиваля во Львове является важным фактором как для туристов, так и для концертной индустрии, которая сильно сократила свои доходы из-за пандемии.

Мы готовы присоединиться к такому эксперименту, потому что после прошлогоднего локдауна чрезвычайно важно выработать механизмы и стандарты, и каким образом мы можем восстановить культурную деятельность. И, бесспорно, те достижения, которые на протяжении 10 лет были у фестиваля во Львове, достойны того, чтобы отработать такой механизм в этом году на Leopolis Jazz Fest,

– отметил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Как рассказала исполнительный директор фестиваля Наталья горбачевская, когда команда фестиваля начала размышления над тем, проводить ли культурное мероприятие в сложных условиях пандемии, то они сначала просчитали все риски, которые могут возникнуть во время организации. Они обратились ко всем людям, которые причастны к мероприятию, чтобы посоветоваться, можно ли проводить мероприятие в таких условиях.

Пресс-конференция по проведению Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото из фейсбука Leopolis Jazz Fest

"К нашему большому удивлению мы получили от всех совсем другую реакцию: от города – поддержку, от музыкантов – просьбу оставить фестиваль, от спонсоров – что они готовы потратить дополнительные средства на фестиваль", – поделилась Горбачевская.

Необычный эксперимент в культурной индустрии в Украине поддержал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Он рассказал, что для проведения фестиваля они используют модель европейцев, где вся территория мероприятия будет разделена на зоны для тестирования, ожидания, гримировки, проведения мероприятия и зона контроля билетов.

Также на Leopolis Jazz Fest 2021 будут проводить массовые тестирования на COVID-19, а для быстрого получения результатов, вероятно, создадут электронное приложение, где человек сможет сделать экспресс-тест, подождать его некоторое время в зоне ожидания и на телефон получить результат. Вместе с ним и билетом на событие он сможет дальше пройти на концерт.

Ведущий и один из членов команды Leopolis Jazz Fest Алексей Коган рассказал о специальных хедлайнерах фестиваля и привел собственные мысли о предстоящем событии.

Мы должны все выйти из той зоны комфорта, в которой фестиваль был последние 9 лет, потому что мы все должны понять, что такой ситуации, которая была до пандемии, у нас еще не было. Но сейчас нам надо рисковать,

– прокомментировал Коган.

Leopolis Jazz Fest 2021 в условиях карантина

Согласно условиям "желтой зоны карантина", во Львове разрешено проводить массовые мероприятия с участием более 30 человек, но:

чтобы заполненность закрытого зала составляла 50%;

чтобы на 4 квадратных метрах на улице находился лишь 1 человек.

Количество гостей будет значительно сокращено: в партере, пикниковых зонах их будет вдвое меньше. Для попадания в партер гостям необходимо будет сделать ПЦР-тесты. Что касается пикниковых зон, то всем нужно будет предварительно регистрироваться на мероприятие за символическую стоимость для контроля количества людей (сумма еще не определена) и сделать экспресс-тесты. Тестирование будут проводить бесплатно, а после его прохождения гостям будут цеплять специальные браслеты.

Все причастные к фестивалю люди должны будут пройти тестирование – как хедлайнеры события и их команды, так и работники и гости мероприятия. Если у кого будет повышенная температура или положительный тест на COVID-19, то организаторы обещают вернуть средства за билет и не допустят его на событие.

На территории Leopolis Jazz Fest также будут повсюду стоять средства для дезинфекции, а работники будут придерживаться всех рекомендаций по карантинным ограничениям.

Локации Leopolis Jazz Fest 2021

Традиционно фестиваль будут проводить на нескольких локациях:

Главная сцена имени Эдди Рознера в парке Богдана Хмельницкого;

сцена у Дворца Потоцких;

сцена на площади Рынок.

Ранее по Львову во время проведения фестиваля размещали другие уличные сцены, где играли участники конкурса Уличных музыкантов. Они до сих пор будут играть, но их количество будет ограничиваться.

Относительно вечерних мероприятий на фестивале, то есть "джемы", к сожалению, в 2021 году не будут проводиться.

Билеты на фестиваль

– Организаторы обещают, что билеты на фестиваль из-за строгих карантинных ограничений и уменьшения количества гостей не подорожают.

– Продажа билетов начнется во второй половине мая.

– Если желающие не смогут попасть на фестиваль, то смогут посмотреть онлайн-трансляцию фестиваля, которая будет доступна для просмотра из любой точки в мире.

Программа Leopolis Jazz Fest 2021

Пока это не окончательный список всех заявленных артистов, поскольку на событие согласились приехать те звезды, которые подтверждали свое участие в фестивале прошлого года. Полную программу фестиваля организаторы Leopolis Jazz Fest 2021 опубликуют позже.

Главная сцена имени Эдди Рознера

24 июня

19:00 – ITAMAR BOROCHOV (Израиль)

Израильский трубач Итамар Борохов – победитель конкурса LetterOne RISING STARS Jazz Award 2020 (European edition). Престижная награда дает победителю беспрецедентную возможность выступить на популярных джазовых фестивалях в Европе, среди которых и Leopolis Jazz Fest.

ITAMAR BOROCHOV посетит Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото из Facebook Leopolis Jazz Fest

Итамар переехал в Нью-Йорк, чтобы изучать джаз, где быстро утвердился на местной сцене. Вернувшись в Европу, он стал лидером группы и выпустил несколько своих альбомов.

21:00 – HAROLD LOPEZ-NUSSA (Куба – Франция)

Кубинский джазовый пианист. Его музыка показывает весь спектр и богатство кубинской музыки с характерным сочетанием и взаимодействием классических, фольклорных и популярных элементов, а также джазовой импровизации. В 2005 году он получил первую премию на Конкурсе джазовых сольных пианистов на фестивале в Монтре, Швейцария.

25 июня

19:00 – KATHRINE WINDFELD (Дания)

Победитель LetterOne RISING STARS Jazz Award 2019 (European Edition) – датская пианистка Катрин Виндфельд, одна из самых ярких композиторов и аранжировщиков скандинавского джаза. В 2020 году она выпустила третий альбом Kathrine Windfed Big Band на Stunt Records, который был хорошо принят критиками.

В сентябре этого же года Катрин уехала в турне со шведским Bohuslän Big Band и записала альбом с 8 новыми композициями, специально созданными для проекта. Альбом выйдет осенью 2021 года.

21:00 – SEAL (Великобритания)

За свою выдающуюся карьеру, которая насчитывает более двух десятилетий, лондонский мультиплатиновый певец и автор песен Seal сосредоточился на одном творческом стремлении: выразить полное чувство любви через песню. Известный своим неповторимым хриплым, баритоновым голосом и классическим написанием песен, Seal преуспел во многих музыкальных жанрах.

Seal приедет на Leopolis Jazz Fest 2021 / фото из Facebook Leopolis Jazz Fest 2021

Его мягкий вокальный тембр, который звучит в хитах Crazy и Kiss from a Rose, быстро закрепил за ним статус уважаемого певца. За эти годы Seal расширил свое влияние благодаря авторской музыке, а также получил множество премий Грэмми и продал более 30 миллионов альбомов по всему миру.

26 июня

19:00 – JAN LUNDGREN INTERNATIONAL PROJECT (Швеция, Австрия, Швейцария, Австралия)

Шведский джазовый пианист и композитор. Он стал одним из пионеров процесса отделения европейского джаза от американского и задал направление для следующих поколений музыкантов.

Его игра сочетает в себе виртуозность, формирование звука и понимание формы, которые являются типичными для европейской классической музыки; использование источников народной музыки; традиции американского джаза; и безграничную радость импровизации. Это делает его идеальным музыкантом для создания музыки во всех жанрах.

21:00 – CHRIS BOTTI (Великобритания)

Крис Ботти – американский трубач и композитор. С момента выхода его альбома When I Fall In Love (2004), Крис Ботти стал одним из самых популярных американских инструментальных исполнителей.

На счету Криса Ботти более четырех миллионов проданных пластинок. За последние три десятилетия Ботти записывался и выступал с такими звездами как Стинг, Барбра Стрейзанд, Тони Беннетт, Леди Гага, Джош Гробан, Йо-Йо Ма, Майкл Бубле, Пол Саймон, Джони Митчелл, Джон Мейер, Андреа Бочелли, Джошуа Белл, Стивен Тайлер (Aerosmith) и даже Фрэнк Синатра.

27 июня

19:00 – AVISHAI COHEN TRIO (Израиль)

Концерт известного израильского джазового контрабасиста, певца, композитора и аранжировщика Авишая Коэна. Он исполнит произведения из альбома Arvoles и новую, неизданную музыку, а также любимые произведения слушателей с пианистом и композитором Ельчином Шириновым из Азербайджана. А также в состав трио вошла очень одаренная девушка, которой всего 20 лет, – невероятно талантливая барабанщица Рони Каспи из Израиля.

21:00 – KAMASI WASHINGTON (США)

Камаси Вашингтон – один из ведущих джазовых музыкантов современности. Признанный критиками альбом The Epic получил многочисленные награды, включая American Music Prize и альбом года Gilles Peterson Worldwide.

После этой работы Вашингтон сотрудничает с другими влиятельными артистами, такими как Кендрик Ламар, Джон Ледженд, Run the Jewels, Ibeyi и создание концептуального мультимедийного альбома Harmony of Difference. В июне 2018 года Вашингтон выпустил альбом Heaven and Earth, который имел большой успех и получил награды, среди которых Pitchfork, NPR, Variety, GQ, MOJO, и Complex.

28 июня

19:00 – PIANOБОЙ (Украина)

Сольный проект независимого украинского автора-исполнителя Дмитрия Шурова, который входит в 20 украинских артистов самых ротируемых на радио. В репертуаре песни на украинском, русском и английском языках. Постоянный хедлайнер главных сцен крупнейших украинских фестивалей.

Pianoбой выступит на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото из инстаграма Pianoбоя

Пример современной украинской музыки мирового уровня, маскульт для публики, которая любит веселье рок-фестивали и тесный эмоциональный контакт камерных концертов.

21:00 – JAZZ AT LINCOLN CENTER ORCHESTRA WITH WYNTON MARSALIS (США)

Выступление феноменального Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis закроет X Leopolis Jazz Fest. JLCO – это биг-бэнд из 15 виртуозных музыкантов во главе с Уинтоном Марсалисом, художественным директором всемирно известного Jazz at Lincoln Center.

JLCO – оркестр-резидент Jazz at Lincoln Center с 1988 года, за это время посетил более 300 городов на шести континентах и был признан лучшим биг-бэндом в ежегодном опросе читателей DownBeat в период с 2013 по 2016 годы.

Уинтон Марсалис – виртуозный американский трубач и композитор, один из самых известных представителей музыкальной династии Марсалисов. Он создал более 60 джазовых и классических записей, которые принесли ему девять премий Грэмми. В 1983 году он стал первым и единственным музыкантом, получившим Грэмми одновременно в классической и джазовой номинации, в следующем году он повторил этот успех.