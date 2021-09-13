Отметим, что на вечерней церемонии прощания Делон и Ришар не присутствовали – Ален Делон в частности не мог приехать, поскольку плохо себя чувствовал. Впрочем, двое легендарных звезд прибыли на похороны, едва стоя на ногах.

К слову Умер известный французский актер Жан-Поль Бельмондо

Впервые за много времени поклонники смогли увидеть Алена Делона на поминальной службе в церкви Сен-Жермен-де-Пре. Было заметно, что 85-летний Делон уже давно не такой, как раньше, но когда прибыл на церемонию, то мило улыбался публике и журналистам. Свой вес он поддерживал одной палкой в сопровождении охраны. Стоит добавить, что даже в пожилом возрасте он выглядел бесподобно – в стильном черном костюме, белой рубашке с расстегнутой пуговицей возле шеи. Из аксессуаров он выбрал черные очки и подвеску с кулоном на шее.

Ален Делон сейчас и в молодости / Фотосравнение, Getty Images

Француз Ален Делон в свое время считался главным сердцеедом Голливуда и синонимом мужской красоты. За свою карьеру он сыграл в нескольких десятках фильмов, в частности – "На ярком солнце", "Леопард", "Черный тюльпан".

Между тем 87-летний комик Пьер Ришар на похороны Бельмондо надел скромный наряд – синие спортивные кроссовки, черные брюки с кардиганом и коричневую сумку. Мужчина передвигался на двух костылях в сопровождении охраны. Его волосы и бороду покрыла густая седина, а сам он имел печальный вид.

Пьер Ришар сейчас и в молодости / Фотосравнение, Getty Images

Что известно о смерти Жана-Поля Бельмондо

6 сентября 2021 года легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни. Об этом сообщил его адвокат. Звезда умер дома, в Париже.

Меньше чем через час президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на потерю. Он подчеркнул, что актер был национальным достоянием.

Жан-Поль Бельмондо принимал участие в съемках таких выдающихся французских кинокартин, как "Женщина есть женщина", "Вор", "Доктор Пополь", а также снимался в фильме "Чочара" вместе со знаменитой Софи Лорен.