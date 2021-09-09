Культовый актер Жан-Поль Бельмондо закончил жизненный путь в 88 лет. Смерть Бельмондо стала большой потерей для французского кинематографического искусства, ведь мужчина внес большой вклад в развитие сферы кино. Церемония прощания с артистом происходит в парижском Доме инвалидов, который является памятником военной истории Франции.

Важно Умер известный французский актер Жан-Поль Бельмондо

Почтить память Жана-Поля Бельмондо пришли почти 1000 французов, среди которых и президент страны. Прощальную церемонию сопровождает оркестр. Известно, что похороны талантливого актера состоятся в пятницу, 10 сентября в Сен-Жермен-де-Пре.

Прощальная церемония с актером Жаном-Полем Бельмондо: смотреть видео