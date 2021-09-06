Менее чем через час после того, как информация о смерти Жан-Поля Бельмондо разлетелась по миру, президент Франции поделился трогательной заметкой в твиттере. Проникновенную публикацию Эммануэль Макрон посвятил покойной звезде кинематографа.

Важно Умер известный французский актер Жан-Поль Бельмондо

Он подчеркнул, что Жан-Поль Бельмондо внес большой вклад в развитие французского кино и был разноплановым героем, в котором каждый находил что-то близкое.

Он навсегда останется Великолепным. Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием. Он был веселым, его окружал смех, он обладал громким голосом и ловким телом. Возвышенный герой и знакомая фигура, неутомимый смельчак и волшебник слова,

– трогательно написал Эммануэль Макрон.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо / Фото из твиттера Эмманюэля Макрона

Отметим, Жан-Поля Бельмондо ассоциируют с "новой волной" кинематографа. Мировую известность он получил за главную роль в полнометражном фильме "На последнем дыхании", который снял Жан-Люк Годар.

В 2016 году актера даже наградили "Золотым львом" за вклад в кинематограф. На его счету множество престижных кинопремий и главных ролей в культовых французских картинах.