Легендарные Rammstein поддержали Украину: на концерте развернули сине-желтый флаг

Культовая немецкая группа Rammstein выразила поддержку Украине на одном из концертов. Артисты развернули украинский флаг на концерте в Цюрихе.

Металл-группа собрала на концерте огромную арену. Десятки тысяч поклонников в унисон пели любимые треки. Когда музыканты выразили поддержку Украине, фаны разразились овациями.

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Rammstein поддержали Украину на концерте

Музыканты развернули в зале сине-желтый флаг. Поклонники не смогли это обойти вниманием, поэтому поддержали артистов аплодисментами и громкими возгласами. Весь мир продолжает говорить о войне на Украине.

Rammstein развернули сине-желтое знамя: смотрите видео онлайн

Концерт Rammstein в Цюрихе / Фото из инстаграмма группы

Немецкая группа уже не впервые поддержала нашу страну в этой войне. Солист Rammstein отменил все концерты в России. Впоследствии легендарный рок-исполнитель Тилль Линдеманн встретил беженца из Украины в Берлине. Девушка искала жилье, потому артист оплатил ей номер и дал с собой 50 евро на ужин.

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