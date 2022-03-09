Украина во время войны, развязанной Россией, получила немало слов поддержки мировых знаменитостей. Но есть звезды, которые и делами помогают украинцам. Среди них – лидер знаменитой металл-группы Rammstein Тилль Линдеманн.
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Тилль Линдеманн помогает беженцам из Украины
Историей украинки Алисы Комм поделился рэпер Потап, друг Тилля Линдеманна. Девушка рассказала, что встретила мировую суперзвезду на вокзале в Берлине в зоне с волонтерами для беженцев. Алиса искала, где переночевать в Берлине, но мест нигде не было.
"Мне плохо, хочется плакать. Подходим к другому волонтеру. Объясняю ситуацию. Он говорит сейчас решим. И тут…! Подходит Тилль с Джессикой (директор Тилля), о чем то говорят с волонтером. Я не могу поверить что передо мной среди всего этого апокалипсиса стоит солист группы Rammstein в модном пальто, в не менее модных ботинках и в шапке от Mozgi. У него ужасно добрые и красивые глаза", – призналась девушка.
Тилль и Джессика ведут меня сами в отличный отель. (Тилль – Showbiz) Оплачивает номер, кладет в сумку 50 евро на ужин. Джессика дает свой номер и говорит звонить, если мне что-то понадобится. Я хочу плакать. Целую Тилли раза 3. Он смущается. Я говорю ему, что раньше я любила Бритни Спирс, а сейчас люблю Rammstein. Он искренне хохочет,
– поделилась Алиса.
Девушка пригласила артиста на Кипр, однако отметил, что сейчас в Берлине нужна его помощь.
Тилль Линдеманн с украинками / Фото с инстаграма Потапа
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