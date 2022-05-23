Это произошло 22 мая на концерте Джеймса Бланта в Италии. Он обратился в зал и вспомнил о музыкантах из группы "Антитела", а также сказал, что на концерте присутствует их менеджер.
С последнего Британцы Гарри Стайлс и Yungblud мощно поддержали Украину на концертах в Нью-Йорке и Вене
Очень особенная группа, которая покинула музыкальные инструменты, чтобы защищать свою страну. Их менеджер здесь сегодня. Эта песня для них. Она называется "Лучшие" (The Greatest),
– сказал Блант со сцены.
Реакция группы "Антитела"
Украинцы, которые держат оружие и защищали сначала Украину в Киевской области, а теперь в Харьковской области, были поражены таким проявлением внимания. Они поблагодарили Бланта за поддержку.
"Джеймс! Ты невероятный! Спасибо за эту поддержку!.. Очень сильные слова для нас!" – написали "Антитела" в инстаграмме.
Перевод песни Джеймса Бланта "The Greatest":
Есть много всего, что есть сказать,
Есть много всего, нам есть что терять.
Я расстраиваюсь, думая о мире, в котором ты родился.
Я и ты пытаемся
Одержать вверх в борьбе со временем.
Но не от нас зависит как, когда или прорвёмся ли вообще.
Думаю, ты должен знать правду и быть лучше тех,
Кто были до тебя и позволили гордости и деньгам лишить их человечности.
Припев:
Поэтому будь молодым, храбрым и сильным,
Потому что мир замер, ожидая того, кто придет и сможет изменить его.
Да, будь молодым, храбрым и сильным,
Потому что нам нужна хоть одна душа, которая спасет нас,
Мы нуждаемся в том, кто сможет стать великим.
Так много слов,
Скрывающих правду,
Но Земля продолжает вертеться и пришло время сделать выбор.
Люди постараются
Сломить тебя,
Но если бы я держал пари, то я бы поставил всё на тебя.
Я знаю, что не могу дать тебе ничего, что помогло бы тебе стать лучше
Человека, которым я не смог стать: другом, отцом, которым я должен был стать для тебя.
Припев:
Поэтому будь молодым, храбрым и сильным,
Потому что мир замер, ожидая того, кто придет и сможет изменить его.
Да, будь молодым, храбрым и сильным,
Потому что нам нужна хоть одна душа, которая спасет нас,
Мы нуждаемся в том, кто сможет стать великим.
Никто не знает, что сказать,
Никто не сможет путь указать,
Иногда бывает нелегко понять,
Кем тебе нужно в будущем стать.
Припев:
Поэтому будь молодым, храбрым и сильным,
Потому что мир замер, ожидая того, кто придет и сможет изменить его.
Да, будь молодым, храбрым и сильным,
Потому что нам нужна хоть одна душа, которая спасет нас,
Мы нуждаемся в том, кто сможет стать великим.
Припев:
Поэтому будь молодым, храбрым и сильным,
Потому что мир замер, ожидая того, кто придет и сможет изменить его.
Да, будь молодым, храбрым и сильным,
Потому что нам нужна хоть одна душа, которая спасет нас,
Мы нуждаемся в том, кто сможет стать великим, нуждаемся в любви.