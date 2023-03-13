Грандиозное событие, которое ежегодно нетерпеливо ждет весь Голливуд, произошло в Лос-Анджелесе в ночь с 12 на 13 марта. Многие звезды получили желаемые статуэтки, а также насладились компанией коллег.

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Рианна выступила на Оскаре-2023

Среди звезд, которые в этот вечер выступили на сцене вручения Оскара, была Рианна. Артистка исполнила песню Lift me up, которая стала саундтреком к фильму "Черная Пантера: Ваканда навсегда". Этот трек также был номинирован как "Лучшая оригинальная песня". А свое выступление Рианна посвятила актеру Чедвику Боузману, который сыграл Черную пантеру в первой части фильма. Актер боролся с онкологией и умер в 2020 году.

Отметим, это первое выступление Рианны на Оскаре, а также ее впервые было номинировано на эту престижную кинопремию.

Для выступления звезда выбрала роскошный черный костюм, верх которого был без рукавов и украшен стразами. Наряд хорошо подчеркнул немалый округлый животик Рианны. Волосы артистка распустила и уложила назад, а на лице сделала вечерний макияж с акцентом на губах. Довершила сценический аутфит длинными кожаными перчатками и роскошными украшениями.

Отметим, в феврале Рианна впервые за 5 лет вышла на сцену. Тогда она исполнила известнейшие хиты на Супербоуле-2023. После этого артистка оказалась в центре внимания. За личной и творческой жизнью у многократной обладательницы Грэмми с многомиллионной инстаграм-аудиторией не нашлось времени даже на Stand With Ukraine в сторис. Рианна до сих пор никак не поддержала Украину.