Популярный американский актер Том Хэнкс станет частью долгожданной инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена. Он будет ведущим специальной программы.

Уже через считанные дни состоится долгожданная инаугурация демократа Джо Байдена. По этому случаю покажут специальный выпуск шоу Celebrating America. Об этом говорится на сайте издания Mediaite.

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