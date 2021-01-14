Том Хэнкс станет ведущим специальной программы по случаю инаугурации Байдена
Популярный американский актер Том Хэнкс станет частью долгожданной инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена. Он будет ведущим специальной программы.
Уже через считанные дни состоится долгожданная инаугурация демократа Джо Байдена. По этому случаю покажут специальный выпуск шоу Celebrating America. Об этом говорится на сайте издания Mediaite.
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Спецвыпуск будут транслировать в прайм-тайм на многих американских телеканалах, среди которых ABC, NBC, CBS и CNN. Также шоу можно будет посмотреть на стриминговых сервисах Amazon Prime Video и DirecTV.
Ведущим специального выпуска станет известный актер, который один из первых среди знаменитостей, переболел коронавирусом, Том Хэнкс.
На шоу также приедут такие исполнители, как Джастин Тимберлейк, Bon Jovi и Деми Ловато. Они порадуют зрителей своим выступлением, а также поддержат Джо Байдена, поздравят его с избранием на пост главы государства.
Сам Джо Байден вместе с Камалой Харрис появится на шоу на 90-й минуте.
Напомним, инаугурация президента США состоится 20 января в Вашингтоне. Поскольку в мире до сих пор активно распространяется коронавирусная инфекция, то церемония будет проходить в необычном формате.
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