Леди в красном: сестра Кейт Миддлтон Пиппа вышла в свет в изысканном костюме

Сестра Кейт Миддлтон Пиппа крайне редко выходит в свет. Но на днях ее увидели в Лондоне вместе с мужем.

Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэтьюз попали в объективы папарацци в Лондоне. Они побывали на новом шоу "Цирка дю Солей" в Альберт-холле.

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Редкий выход Пиппы Миддлтон

Для редкого светского выхода сестра герцогини Кембриджской примерила изысканный образ. Она предстала перед камерами в брючном костюме ярко-красного цвета. Сверху Пиппа Миддлтон надела черный тренч.

Сестра Кэтрин соединила наряд с красными туфлями-лодочками и стильным клатчем с камнями. Она дополнила образ разноцветными серьгами-подвесками.

Пиппа собрала верхние пряди волос, а остальные распустила. На лице она сделала легкий макияж.



Пиппа Миддлтон с мужем / Фото Getty Images

, Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэтьюз уже почти 5 лет состоят в браке. Они воспитывают двоих детей: трехлетнего сына Артура и дочь Грейс , которая родилась 15 марта 2021 года.

Отметим, Кейт Миддлтон также очень часто примеряет красные наряды для своих публичных выходов: