Леди в красном: сестра Кейт Миддлтон Пиппа вышла в свет в изысканном костюме
Источник:24 канал
Сестра Кейт Миддлтон Пиппа крайне редко выходит в свет. Но на днях ее увидели в Лондоне вместе с мужем.
Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэтьюз попали в объективы папарацци в Лондоне. Они побывали на новом шоу "Цирка дю Солей" в Альберт-холле.
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Редкий выход Пиппы Миддлтон
Для редкого светского выхода сестра герцогини Кембриджской примерила изысканный образ. Она предстала перед камерами в брючном костюме ярко-красного цвета. Сверху Пиппа Миддлтон надела черный тренч.
Сестра Кэтрин соединила наряд с красными туфлями-лодочками и стильным клатчем с камнями. Она дополнила образ разноцветными серьгами-подвесками.
Пиппа собрала верхние пряди волос, а остальные распустила. На лице она сделала легкий макияж.
Пиппа Миддлтон с мужем / Фото Getty Images
Отметим, Кейт Миддлтон также очень часто примеряет красные наряды для своих публичных выходов:
- В честь 40-летия она снялась в фотосессии, для которой примерила роскошное платье с одним объемным рукавом.
- На рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве Кейт Миддлтон появилась в красном наряде от Catherine Walker – платье и пальто с большим бантом.
- До Рождества герцогиня Кембриджская сняла видео и украсила елку в атмосферном красном кардигане и с роскошной прической.