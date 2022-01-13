Известно, что Елизавета II выбирает для выходов яркие образы, чтобы ее лучше можно было увидеть среди толпы. Также это облегчает работу охране и спецслужбам, которые следят, чтобы с королевой ничего не случилось на публике. Однако такая особенность Ее Величества уже давно нравится поклонникам, и теперь ее невозможно представить в чем-то сером и обыденном.
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Лучшие зимние образы Елизаветы II
Яркое пальто и шляпку цвета фуксии королева надевала на RAF Marham в качестве почетного воздушного командира станции.
Королева Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи
Королева Елизавета II в светло-сером пальто посетила Королевский колледж врачей Лондона, чтобы отметить его 500-летие.
Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи
Малинового цвета пальто и по традиции украшенная цветами шляпка. Ее Величество посетила мероприятие, посвященное 100-летию Англо-скандинавского общества.
Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи
Королева в багровом пальто поздравляет всех с Рождеством. Образ дополняет брошь в виде цветка и яркий букет в руках.
Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи
Королева в темно-голубом пальто посетила организацию под названием "Школа правительственного кодекса и шифрования", которая отмечала столетие своего существования.
Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи
В синем пальто, которое украшено мехом на груди и рукавах, Елизавета II отмечала столетие предоставления префикса "королевский" отдела капелланов королевской армии в часовне гвардейцев в Лондоне.
Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи
Ярко-красное пальто, черные перчатки и туфли и такая же сумочка – королева посетила рождественскую утреннюю службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.
Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи
Пальто и шляпку в клетку светло-персикового цвета дополняют классические черные перчатки, придающие элегантности образу. Елизавета II как почетный воздушный командир посетила RAF Marham в Норфолке.
Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи
В траурном черном пальто королевская семья чтила память всех тех, кто погиб в двух мировых войнах и других конфликтах на службе.
Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи
Королева в темно-бирюзовом пальто, украшенном золотыми пуговицами, выступала на церемонии открытия Шотландского парламента в октябре 2021 года.
Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи