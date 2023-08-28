Я иду в президенты Украины, – блогер Лебигович заинтриговал важным обращением
Источник:Михаил Лебига
Популярный стример Михаил Лебига анонсировал обращение к украинцам по поводу своего "президентства". Все потому, что в сети уже несколько дней активно обсуждают мемы от фанатов о том, что Лебигович – "будущий президент Украины".
Отметим, что Лебигович – это фамилия, которую соединили от его собственного – Лебига – и фамилии скандального президента-беглеца Януковича. 24 Канал ранее рассказывал, с чего все началось и какие есть мемы о Лебиговичах.
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Однако эта шутка зашла далеко, кандидату Лебиговичу уже придумали партию и создали сайт, где украинцы распространяют агитационные листовки. Сначала сам Михаил Лебига открещивался от всех мемов и просил фанов остановиться.
Лебигович идет в президенты
Однако теперь стример анонсировал обращение к украинцам в своем тектоке. Видео очень заинтриговало зрителей. В анонсе Лебигович показал мемы о себе. Похоже, это все превратилось в полноценную политическую кампанию.
В конце ролика появился и сам Михаил Лебига. Стриммер предстал перед камерой в белой рубашке и обратился к народу.
Дорогие украинцы, я решил – я иду в президенты Украины,
– сказал Лебигович.
На этом видео обрывается, но появляется текст о том, что полное обращение выйдет 28 августа в 19.00.
Реакция сети на это заявление
Не все зрители восприняли это обращение серьезно, однако некоторые все же поверили в намерения блоггера стать следующим президентом. Мнения подписчиков в комментариях разделились:
- "Шутка зашла очень далеко".
- "3-я стадия, смирившаяся".
- "Я как в серии "Черного зеркала" живу".
- "Если он станет президентом, я буду в ах*е".
- "Теперь он из нас рохлит".
- "В той реальности, в которой мы живем, я уже не понимаю, во что верить, а во что нет".
- "Прикол реально вышел из под контроля".
- "Да ничего не будет. У нас президентом можно стать после 35 лет".
- "Надеюсь, что это шутка".
Кто такой Лебигович, собирающийся в президенты
- Около месяца назад во время стрима Михаил Лебига посмотрел прения Ющенко и Януковича. После этого его окрестили кандидатом в президенты. Пользователи начали много писать о комментариях о том, что они будут голосовать за него.
- Михаил якобы баллотируется в президенты от Партии Рейгонов, а найти его можно будет в бюллетене под 5 номером. Более того, существуют и более забавные версии. По словам пользователей, он вступил в "Партию Лебигонов" или в партию "Слуг калорий".
- Сам блоггер решил записать видео, где объяснил, что это все шутки и никто никуда не баллотируется. Кроме этого, он подчеркнул, что его фамилия – Лебига. Однако это не остановило фанатов. Люди снимают забавные видео, в которых применяют дипфейки и уверяют, что Михаил Лебигович точно идет на выборы.
- Здесь следует добавить, что под хештегом "Залебеговича" сейчас около 50 миллионов просмотров.