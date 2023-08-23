24 Канал решил разобраться в ситуации. О том, с чего все начались, какие есть мемы о Лебиговиче и как на это реагируют в сети – смотрите дальше.

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Кто такой Михаил Лебигович

Около трех недель назад во время стрима Михаил Лебига посмотрел дебаты Ющенка и Януковича. После этого его окрестили кандидатом в президенты. Пользователи начали много писать о том, что они будут голосовать за Михаила Лебиговича в комментариях под разными видео.

Здесь следует отметить, что Лебигович – это фамилия, которая является сочетанием слов Лебига и Януковича.

Михаил якобы баллотируется в президенты от Партии Регионов, а найти его можно будет в бюллетене под 5 номером. Более того, существуют и более забавные версии. По словам пользователей, он вступил в "Партию Лебигонов" или в партию "Слуг калорий".

Какие есть мемы о Лебиге

Сам блоггер решил записать видео, где объяснил, что это все шутки и никто никуда не баллотируется. Кроме этого, он подчеркнул, что его фамилия – Лебига.

Но это еще больше взбудоражило фанатов, поэтому они продолжили писать комментарии под публикациями, даже перешли под англоязычные видео. К тому же пользователи также фотошопят фотографии, где используют лицо Михаила вместо Юлии Тимошенко, Олега Ляшка, Петра Порошенка и других политиков. Они снимают забавные видео, где применяют дипфейки и якобы уверяют, что Михаил Лебигович точно идет на выборы.

К тому же другие тиктокеры поддержали эту волну хайпа и тоже снимают о том, что будут голосовать за Лебиговича. Даже интернет магазины публикуют ролики, в которых показывают одежду для будущего президента Украины.

Кроме того, фаны также пишут песни о Михаиле. Так, о блоггере создал песню участник "Голоса страны 11" Тема Паучек.

Даже депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале опубликовал мем с Лебиговичем. К тому же, в комментариях под видео Лебиги реперка Alyona Alyona иронически отметила, что проголосовала бы за него, если бы тот баллотировался в президенты.

Здесь следует добавить, что под хештегом "Залебиговича" сейчас более 3,5 миллиона просмотров.