Лайма Вайкуле призвала россиян готовиться к войне на своих территориях: "Должны бояться"
Латвийская певица Лайма Вайкуле активно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. На днях она в очередной раз высказала свою позицию и осудила кровавую политику России.
Певица отметила, что не понимает мотивацию российских властей, когда те тратят средства на уничтожение Украины. По ее мнению, лучше бы они вложили эти деньги в медицину и развитие собственного государства. Кроме этого, она отметила, что "синяки в драке получают обе стороны", поэтому, вероятно, военные действия будут происходить и на территории страны-агрессорки.
Вас также может заинтересовать "Поет на костях": китайская певица цинично выступила в разрушенном драмтеатре в Мариуполе
Лайма Вайкуле осудила Россию
Певица убеждена, что Россия – это страна-агрессорка, которая напала на Украину без причины.
Это ужасно, и ничего хорошего их не ждет... И здесь не стоит искать никаких оправданий: Россия виновата, она агрессор, она напала абсолютно без всякой причины: "НАТО грозит", "украинцы напали бы на россиян" - это все ложь и выдумки!",
– поделилась Вайкуле.
Артистка подчеркнула: "Мне кажется, россияне тоже должны бояться, чтобы война не началась на их территории. Я почти уверена, что это произойдет".
В то же время, она отметила, что хотела бы, чтобы Владимир Путин сделал заявление о том, что полномасштабное вторжение было ошибкой и закончил войну.
Интервью с Лаймой Вайкуле: смотрите видео онлайн
Лайма Вайкуле поддерживает Украину
- С началом полномасштабной войны певица отказалась от концертов в России и полагает, что никогда не вернется туда с гастролями. В то же время, до 24 февраля 2022 года она хоть и давала концерты в стране-террористке, но публично отказывалась ехать в оккупированный Крым, "какой бы гонорар не предлагали".
- В августе 2022 года на концерте в Литве исполнительница подняла украинский флаг и сказала: "Я думаю, что в Латвии нет людей, которые за войну. Вот мы смотрим на голубое небо, а по Украине запускают ракеты и убивают все живое".
- К тому же Лайма Вайкуле расхваливала Зеленского. Они пересекались на одной сцене и певица очень этим гордится: "Как он ведет себя, сколько он работает, сколько это требует сил, смелости, головы на плечах". По мнению певицы, никто бы не смог заменить Владимира Зеленского на посту президента Украины.