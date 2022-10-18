Коля Серга вместе с "Культурным десантом" решил исправить ошибку, которая долгое время была в названии города Купянск. После освобождения населенного пункта от российских захватчиков, артист отправился туда.

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Что изменилось в Купянске

По нормам украинского языка апостроф всегда был в названии города Купянск. А вот в знаках, расположенных на въезде и выезде, его не было. Поэтому на всех табличках было написано "Купянск". Только на фасадах административных построек название писали правильно. И там название города с украинскими признаками с корнями вырывали оккупанты.

Вот только сейчас, когда этот город снова свободен, два маленьких знака имеют значение. Населенный пункт, так непросто возвращавшийся домой, за который смело погибали украинские защитники, не может называться "Купянском",

– подчеркнул Серга.

Теперь маленькая галочка апострофа превратилась в важную границу между цивилизованным миром и Россией. Без должного снаряжения, без особого опыта "Культурный десант" залез на 7-метровую высоту, чтобы теперь Купянск был точно дома, под защитой закона и правописания.

Будете проезжать – обратите внимание. Это не мелочь. А сакральный знак. Оберег!

– обратился музыкант к подписчикам.

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"Культурный десант" на освобожденной Харьковщине выступал для военных, гражданских, ГСЧСников и медиков. После возвращения Коля Серга рассказал щемящую историю, как в больнице в Купянске пел для женщины, которой оторвало ногу.