Украинский музыкант и ведущий Коля Серга эмоционально отреагировал на атаку столицы дронами-камикадзе. Он написал стихотворение, в котором пообещал расплатиться с россиянами.
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Коля Серга написал стихотворение
Артист написал и опубликовал в сети новое стихотворение "Уничтожить". В нем он пообещал, что будет следить за тем, чтобы поколения украинцев не забыли обо всех преступлениях врага.
Уничтожить. Каждый, кто причастен к этой войне. Российских солдат, коллаборантов, чиновников, артистов, блоггеров. Всех, кто это поддерживает. Теперь. Спустя год. Десять лет спустя. Через пятьдесят. Никогда не простим. Ни дети, ни внуки. И Культурный Десант лично будет следить за тем, чтобы ничего не стерлось и все помнилось спустя годы. Уничтожить,
– написал Коля Серга.
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Как звезды реагируют на обстрелы Киева
- Звездный бомонд не сдерживает гнева и эмоционально комментирует очередной террористический акт России. Знаменитости призывают держаться и быть в укрытиях во время тревоги.
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- Наталья Могилевская показала, как над ее домом пролетел дрон-камикадзе. Певица рассказала, что пыталась с соседями его сбить.
Текст стиха Коли Серги
Ісус казав бути милосердним
Підставляти обидві щоки, навіть перед страхом смерті.
Та коли над вухом вибухи і хрипи лунають,
Я його не розумію, я його не сприймаю.
Очі застилає вуля,
Всередині пекло,
наосліп заряджаю кулі,
слина як те скло.
З кожним кроком хода кріпне, щоб глибше йти,
До ворога одне бажання - знищити.
Знищити.
Знищити.
Поважати ворога – до честі турбота.
Але нема кого тут поважати, мій ворог – мерзота.
Мій ворог не тварина, бо у тварини інстинкти,
Мій ворог не людина, бо в людини є принципи,
Мій ворог - одержимість, реквієм по людині,
Мій ворог епідемія, без честі загине.
Самий час його запхати
Під три чорти.
За кожного вбитого брата.
Знищити.
Знищити.
Знищити.
На мою землю зневажливо ступили кати,
Будуть у неї покладені і збити хрести,
Знищити.
До бою, сестри. До бою брати.
Мечі над головами, під удари щити,
знищити.