Украинский музыкант и ведущий Коля Серга эмоционально отреагировал на атаку столицы дронами-камикадзе. Он написал стихотворение, в котором пообещал расплатиться с россиянами.

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Коля Серга написал стихотворение

Артист написал и опубликовал в сети новое стихотворение "Уничтожить". В нем он пообещал, что будет следить за тем, чтобы поколения украинцев не забыли обо всех преступлениях врага.

Уничтожить. Каждый, кто причастен к этой войне. Российских солдат, коллаборантов, чиновников, артистов, блоггеров. Всех, кто это поддерживает. Теперь. Спустя год. Десять лет спустя. Через пятьдесят. Никогда не простим. Ни дети, ни внуки. И Культурный Десант лично будет следить за тем, чтобы ничего не стерлось и все помнилось спустя годы. Уничтожить,

– написал Коля Серга.

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Текст стиха Коли Серги

Ісус казав бути милосердним

Підставляти обидві щоки, навіть перед страхом смерті.

Та коли над вухом вибухи і хрипи лунають,

Я його не розумію, я його не сприймаю.

Очі застилає вуля,

Всередині пекло,

наосліп заряджаю кулі,

слина як те скло.

З кожним кроком хода кріпне, щоб глибше йти,

До ворога одне бажання - знищити.

Знищити.

Знищити.

Поважати ворога – до честі турбота.

Але нема кого тут поважати, мій ворог – мерзота.

Мій ворог не тварина, бо у тварини інстинкти,

Мій ворог не людина, бо в людини є принципи,

Мій ворог - одержимість, реквієм по людині,

Мій ворог епідемія, без честі загине.

Самий час його запхати

Під три чорти.

За кожного вбитого брата.

Знищити.

Знищити.

Знищити.

На мою землю зневажливо ступили кати,

Будуть у неї покладені і збити хрести,

Знищити.

До бою, сестри. До бою брати.

Мечі над головами, під удари щити,

знищити.