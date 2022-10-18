Коля Сєрга разом з "Культурним десантом" вирішив виправити помилку, яка тривалий час була у назві міста Куп'янськ. Після звільнення населеного пункту від російських загарбників, артист відправився туди.

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Що змінилося у Куп'янську

За нормами української мови апостроф завжди був у назві міста Куп'янськ. А от в знаках, які розташовані на в'їзді та виїзді, його не було. Тому на всіх табличках було написало "Купянск". Лише на фасадах адміністративних будівель назву писали правильно. І там назву міста з українськими ознаками з корінням виривали окупанти.

От тільки зараз, коли це місто знову вільне, два маленькі знаки мають значення. Населений пункт, який так непросто повертався додому, за який сміливо гинули українські захисники, не може називатися "Купянском",

– наголосив Сєрга.

Тепер крихітка галочка апострофа перетворилася на важливу межу між цивілізованим світом і Росією. Без належного спорядження, без особливого досвіду "Культурний десант" заліз на 7-метрову висоту, щоб тепер Куп'янськ точно був удома, під захистом закону і правопису.

Будете проїжджати – зверніть увагу. Це не дрібниця. А сакральний знак. Оберіг!

– звернувся музикант до підписників.

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"Культурний десант " на звільненій Харківщині виступав для військових, цивільних, ДСНСників і медиків. Після повернення Коля Сєрга розповів щемливу історію, як у лікарні в Куп'янську співав для жінки, якій відірвало ногу.