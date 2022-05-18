Кум Лободы Анатолий Анатолич признался, почему гастролерша молчала о войне

Украинский ведущий Анатолий Анатолич является кумом гастролерши Светланы Лободы. Он рассказал, почему та молчала о войне и имеет ли звезда однозначную позицию сейчас.

Гастролерке Светлане Лободе понадобился месяц для того, чтобы заговорить правду о войне. Анатолий Анатолич рассказал, что звезда молчала потому, что боялась преследований в России.

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Анатолий Анатолич высказался о Лободе

По словам телеведущего и его жены Юлии, его семья сохраняет хорошие отношения с кумой, потому что она поддерживает Украину и наконец выложила видео, где называет вещи своими именами.

"Я с ней общался в первые дни войны. Как мне сказал ведущий "Орла и Решки" Евгений Синельников, самые популярные блоггеры русские были предупреждены о том, что если кто-то не то скажет, начнется уголовное преследование. В отношении Лободы, я знаю, что это было непросто. В первые дни войны она уезжала из России. Как я понимаю, именно поэтому она не могла ничего сказать, потому что была угроза ее жизни", – пояснил ведущий.

Анатолий Анатолич считает, что сейчас у Светланы однозначная позиция. Он также добавил, что то, что на нее подписаны россияне, позволяет доносить до этой аудитории правду.

Если ее российская аудитория, хотя бы половина, видит ее пост, где она пишет о том, что украинские воины стоят на защите Украины, – это о многом говорит. Сейчас позиция Лободы для меня абсолютно понятна. Я рад, что она смогла озвучить ее откровенно. Я думаю, что она вряд ли когда-нибудь еще будет выступать в России. Мне так кажется,

– поделился телеведущий.



Семья Анатолича с Лободой / Фото из инстаграма звезд

, Светлана Лобода в первые дни войны снимала видео, однако не признавала Россию агрессором. Лишь через месяц звезда заявила , что мирные люди в Украине гибнут от российских ракет. Впоследствии стало известно о ее финансовой помощи стране.

Однако позиция певицы до сих пор не является убеждением для других украинских знаменитостей забывать 8 лет молчания и гастролей в России: