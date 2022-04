Культурная победа: кто еще, кроме Билли Айлиш, Pink Floyd, Måneskin, посвятили песни украинцам

Не только Украина выпустила десятки патриотических песен на фоне войны России с Украиной. Свои обновленные версии песен или совсем новые хиты уже опубликовали первые звезды мира – Билли Айлиш, Стинг, Pink Floyd, Måneskin, Scorpions, Brainstorm и другие.

Предлагаем узнать, кто из иностранных исполнителей не просто поддержал постом в соцсети Украину, но и записал песни или видеоклипы для украинцев. Также были и те, кто "выбросил" строки о России из своих песен, или же придал им новое значение после десятков лет.

Стинг

Британский музыкант Стинг одним из первых творчески выразил солидарность с украинцами. Сначала он исполнил онлайн трек Russians из своего дебютного альбома The Dream of the Blue Turtles, написанного еще в 1985 году. В ней говорится о холодной войне между Россией и США, однако он и подумать не мог, что песня станет актуальной спустя почти 40 лет. Спустя почти месяц Стинг перевыпустил песню Russians, а весь доход пожертвовал волонтерам Help Ukraine Center.

Стинг – Russians: смотрите видео онлайн

The Kiffness

Музыкант из Южной Африки всего через несколько недель после начала вторжения России обратил внимание на исполнение народной песни "Ой у лузі червона калина" Андрея Хливнюка. Диджей ее заремиксил, добавил свой музыкальный инструмент и подарил хиту новое звучание, которое очень быстро стало вирусным – в ютубе его прослушали более 5 миллионов раз.

The Kiffness и Андрей Хливнюк – "Ой у лузі червона калина": смотрите видео онлайн

Pink Floyd

Через месяц легендарные рокеры из Великобритании Pink Floyd тоже присоединились к аранжировке песни "Ой у лузі червона калина". В противоположность предыдущей версии, эта получилась более лирической. Но стоит отметить, что музыканты группы выпустили песню "Hey Hey Rise Up" впервые за 28 лет! Всего через 3 дня после премьеры англоязычная версия украинской песни покорила чарты iTunes 25 стран мира! Потрясающий результат, который еще раз доказал, что Украину поддерживает весь мир в российско-украинской войне.

Pink Floyd – Hey Hey Rise Up: смотрите видео онлайн

The Roop

Литовский попгурт The Roop, покорявший Евровидение-2021, в первые недели войны выпустил клип на песню Love Is All We Got. Кадры в новую композицию были сняты еще в октябре 2021 года, но артисты решили их сменить. В видео музыканты показали отрывки из протестов в Украине и мире. Средства, собранные по трансляции песни Love Is All We Got в ютубе, они направили на поддержку и помощь Украине.

The Roop – Love Is All We Got: смотрите видео онлайн

Билли Айлиш

Американская певица и любимица миллионов подростков Билли Айлиш недавно присоединилась к мировой благотворительной кампании Stand Up For Ukraine с другими звездами. Обладательница Оскара и Грэмми посвятила украинцам песню Your Power, которая вошла в ее последний альбом Happier Than Ever. В прямом эфире она поддержала украинцев и исполнила хит вместе со своим братом Финнеасом О'Коннеллом.

Билли Айлиш – Your Power: смотрите видео онлайн

Måneskin

Победители Евровидения-2021 и одна из самых популярных групп из Италии Måneskin красноречиво поддержала украинцев несколько дней назад. Они выпустили 1-минутный хит под названием "StandUpForUkraine", где среди мощного вокала показали разрушенные дома, раненых и убитых людей и детей в Украине. Они призывали поддерживать украинских беженцев и жертвовать деньги на их нужды. В частности, музыканты отменили концерты в России в их европейском туре 2022 года.

Måneskin – StandUpForUkraine: смотрите видео онлайн

Scorpions

Культовая немецкая рок-группа Scorpions тоже поддержала Украину. Сначала музыканты поднимали сине-желтое знамя на одном из концертов, а теперь сменили слова легендарного хита "Winds of Change", в котором фигурировала Москва. Теперь в песне 1990 вместо строк "Я иду вдоль Москвы-реки в парк Горького, слушая ветер перемен", можно услышать: "А теперь послушай мое сердце – оно говорит Украина". Впервые новая версия хита Scorpions прозвучала на концерте в Лас-Вегасе 27 марта.

Scorpions – Winds of Change: смотрите видео онлайн

Gogol Bordello

Американская панк-рок группа Gogol Bordello, которую основал украинец Евгений Гудзь, тоже не осталась в стороне от российско-украинской войны. Одними из первых они поддержали украинское войско и выпустили патриотическую песню о терробороне.

Gogol Bordello vs The Cossacks – Teroborona: смотрите видео онлайн

Florence + The Machine

Британская женская группа Florence + The Machine еще до войны России снимала в Киеве клип в сотрудничестве со студией Radioaktive Film. В начале марта они выпустили видео с красноречивым названием Heaven Is Here ("Рай – здесь"), где солистка группы Флоренс Уэлч отметила, что две украинские танцовщицы из клипа сейчас находятся в укрытии из-за обстрелов россиян. Она поддержала украинцев и выразила свою солидарность.

Florence + The Machine – Heaven Is Here: смотрите видео онлайн

BrainStorm

Латвийская группа BrainStorm в конце марта приняла участие в международном телемарафоне Save Ukraine и представила одну из своих самых известных песен, переведя ее на украинский язык. Текст для песни "Mana Dziesma" написал Сергей Седрик Локшин, автор текстов песен "Свята" и "Плакала" для группы KAZKA. Сейчас поэт находится на Родине, поэтому связь с Ренарсом Кауперсом (лидером BrainStorm) держал онлайн. В исполнении песни также приняли участие хор Riga Gospel и струнный квартет Juno. Как и для BrainStorm, так и для всех участников записи – это был первый опыт создания песни на украинском.

BrainStorm – "Моя пісня" (Mana Dziesma): смотрите видео онлайн

Mod Solen

Датская группа Mod Solen написала песню в поддержку Украины под названием "Запали свічку" (Let's light a candle). Ее музыканты исполнили на английском и украинском языках. Клип артисты записали совместно с благотворительной организацией Bevar Ukraine, он стал интерпретацией песни Владимира Ивасюка "Червона рута".

Mod Solen – Let's light a candle: смотрите видео онлайн