Как сообщили в Общественном, кадры для новой композиции были сняты еще в октябре 2021 года, но сейчас решили их сменить. В клипе можно увидеть, как исполнители поют в костюмах-зеленках, на которые наложили кадры по протестам в Украине, Литве, Нью-Йорке и других городах.

Таким образом, исполнители выразили солидарность с украинским народом.

The Roop – Love Is All We Got: смотреть видео онлайн

Средства, собранные в этом году по трансляции песни Love Is All We Got, будут направлены на поддержку и помощь Украине. В комментариях под видео сотни украинцев поблагодарили звезд за их позицию.

"Украинскому народу важно видеть нас всех, кто видит все, чувствует и поддерживает их. Цветущие цветы символизируют надежду и стремление к миру. Ведь цветы могут пробить бетон – такая присылающая жизнь заложена в украинцах во время борьбы с захватчиком. Доминирующий в клипе зеленый цвет означает возрождение", а также побуждает решительно шагать вперед и совершать поступки. Мы восхищаемся сплоченностью народа в изнурительной борьбе Украины с агрессором. Каждый вносит столько, сколько может понимать одновременно", – написали музыканты The Roop, а также вспомнили о российской оккупации в Литве и поддержали – украинскую группу Go_A.

Евровидение-2021

Отметим, что в прошлом году группа The Roop принимала участие в Евровидении-2021 с зажигательной песней Discoteque, которая в финале конкурса завоевала 8 место. Трек стал очень популярен в сети и сейчас его просмотрели более 15 миллионов раз. Что интересно, коллектив изменил в ютубе обложку песни и написал данные ресурса для помощи украинцам.