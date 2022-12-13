Империи упали: какие голливудские пары разошлись в 2022 году

В кризисное время, когда многие пары объединяются и укрепляют свои судьбы брачными соглашениями, другие не могут смириться с новой реальностью. 2022 стал испытанием и для зажиточных и, казалось бы, неразлучных пар. Кто навсегда порвал отношения и как пара делили нажитое имущество – читайте дальше.

Начнем с начала 2022 года, когда Украина процветала и продолжала защищать восточные границы, а мир считал своей самой большой проблемой очередной карантин из-за пандемии коронавируса. Впоследствии мир погрузился в кризис из-за необратимых процессов вследствие жесткой войны России, а бизнес начал нести убытки. Эти и другие причины, вероятно, существенно повлияли на жизнь медиаперсон и звезд.

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Некоторые наконец-то официально развелись после долгих судебных процессов, другие же мгновенно порвали отношения, чтобы начать жить новую жизнь. Кто они – знаменитости с разбитыми сердцами?

Ким Кардашян и Канье Вест

В конце 2021 года после нескольких месяцев раздумий и слухов светская львица подала на развод с рэпером Канье Вестом. В документах она указывала, что существуют до сих пор непримиримые разногласия, из-за которых их брак окончательно распался, а развод стал необратимым процессом. В течение года половинки заводили на стороне другие романы и делили имущество с опекой детей. В конце ноября 2022 года стало известно, что они официально развелись.

За 8 лет брака они поделили между собой многомиллионное имущество, а Канье должен ежемесячно выплачивать 200 тысяч долларов на содержание своих детей. Он также будет оплачивать 50% расходов на их образование и безопасность. Впрочем, 80% времени четверо детей супругов будут проводить с матерью.



Ким Кардашян и Канье Вест официально развелись / Фото с инстаграмма рэпера

Джейсон Момоа и Лиза Боне

В начале года "как гром" прогремела новость, что гавайская звезда Джейсон Момоа и его избранница Лиза Боне расстаются после 16 лет отношений, из которых 4 пробыли в браке Звезда "Аквамена" заявлял, что "испытывает "сжатие и изменения трансформационных времен", и грядущая "революция" не обошла стороной и его семью". Отношения пары продолжались с 2005 года, а женились они только в 2017-м. За это время у них родилось двое детей. Также у женщины есть взрослая дочь от первого мужа Ленни Кравица. Отметим, что между Момоа и Боне – 12-летняя разница в возрасте.



Момоа и Боне развелись после 16 лет отношений / Фото из соцсетей

Меган Фокс и Брайан Остин

Хотя эта новость появилась на страницах СМИ еще в 2020 году, однако в феврале 2022-го паре удалось официально развестись. Они пробыли в браке 11 лет. Поскольку у них не было брачного договора, все имущество было ровно разделено на двоих. Относительно их троих детей они также договорились об общем праве опеки. Пока длился их бракоразводный процесс, "эксы" не теряли время: Меган Фокс продолжает готовиться к свадьбе с Колсоном Бейкером, а Брайан Остин Грин пятый раз стал отцом – его девушка Шарна Берджесс в июле 2022-го родила мальчика. У него также есть взрослый сын от актрисы Ванессы Марсил.



Меган Фокс и Брайан Остин развелись / Фото из соцсетей

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Шакира и Жерард Пике

В одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе тоже произошла трещина в отношениях. В июне 2022 года появились слухи, что пара разводится после 11 лет гражданского брака. Причиной стали предательства испанского футболиста, пока артистка гастролировала по миру. В сентябре звезда подтвердила слухи о разводе и сказала, что он дается нелегко не только ей, а их двум сыновьям. Шакира даже судилась со спортсменом из-за детей, потому что категорически не хотела оставить их с отцом. Уже в ноябре их бракоразводный процесс завершился и женщина получила полную опеку детей, пока Жерард крутил новый роман.

Поскольку певица планирует вывезти детей жить в США, а футболист через работу остаться в Испании, пара решила выставить роскошное общее имение в Барселоне на продажу. Его пара оценила в 12 – 14 миллионов долларов и до конца 2022 года планирует продать. Следует добавить, что между прежними была разница в возрасте в 10 лет.



Шакира и Жерард Пике прожили в гражданском браке 11 лет / Фото с инстаграмма певицы

Эмили Ротажковски и Себастьян Бир-Макклард

Быстрый и яркий брак известной модели и американского актера просуществовал 4 года. В 2022-м Эмили Ратажковски узнала, что ее любимый – "серийный предатель", как сказала она сама. Пока неизвестно, развелась ли пара официально, однако сам факт расставания женщина пережила сложно – на время она исчезла из соцсетей и подиумов. Также на ее руках остался сын Себастьяна, которому скоро исполнится 2 года. Отметим, что пара вышла замуж всего через несколько недель после недолгих отношений, в 2018-м. Модель не одевала свадебное платье, а жакет Zara, обручальные кольца были изготовлены в вечер свадьбы, а на церемонии присутствовали ближайшие друзья из Нью-Йорка.



Эмили Ратажковски и Себастьян Бир-Макклард в день их свадьбы / Фото с инстаграмма модели

Дэн Рейнольдс и Эйжа Волкман

Звезда группы Imagine Dragons уже не первый раз переживал кризис в браке, однако 2022 год стал для его семьи переломным. Артист сообщил, что расстается с женой-певицей Эйжей Волкман, в браке с которой прожил 11 лет. За время их отношений у них родилось четверо детей, с которыми исполнитель часто публикует фото и очень любит. Стоит добавить, что в начале 2018 года Дэн Рейнольдс уже объявлял, что планирует развестись с женой. Но тогда кризис удалось преодолеть. Пока неизвестно, как пара разделила нажитое имущество в США и опеку над детьми, поскольку они всегда избегали публичности в СМИ.



Дэн Рейнольдс и Эйжа Волкман разошлись после 11 лет брака / Фото с инстаграмма артиста

Жизель Бюндхен и Том Брэди

Супермодель Жизель Бюндхен и игрок в американский футбол Том Брэди решили поставить точку в браке после 13 лет совместной жизни. Знаменитая пара будто имела немалый конфликт, что и привело к желанию развода. У них уже есть адвокаты, работающие над разделом имущества и опекой над детьми, которых у них двое. Известно, что пара начала романтические отношения в 2007 году, а уже через два года они решили жениться. Совместную недвижимость экспары оценивают в 26 миллионов долларов – у них есть дома на острове Индиан-Крик в Майами, Нью-Йорке, Йеллоустоуне и Коста-Рике. Что футболист, что звезда бренда Victoria's Secret нажили немалое состояние за все годы, поэтому их развод уже называют "распадом многомиллионной империи".



Жизель Бюндхен и Том Брэди / Фото с инстаграмма модели

Джеймс и Франческа Гетфилды

В августе 2022 года стало известно, что 59-летний музыкант и лидер группы Metallica расстался со своей женой Франческой. Их брак длился 25 лет! В СМИ рассказали, что якобы именно Джеймс подал документы на развод еще в начале 2022 года, однако это всплыло в печати только полгода спустя. Их разлучили в США в штате Колорадо, но детали раздела имущества не разглашают. У них остались трое взрослых детей, с которыми они оба продолжают общение. Ни Джеймс, ни Франческа не поделились, что стало причиной разрыва их продолжительного брака. Известно, что с Франческой Гэтфилд познакомился в 1992 году, а женился в 1997-м.



Фронтмен Metallica Джеймс Гэтфилд с эксдружиной Франческой / Фото из инстаграмма музыканта

Также добавим, что в 2022 году развелись или порвали отношения еще такие пары, как: