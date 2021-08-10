"Корректно отказались": кто из звезд не будет выступать на концерте ко Дню независимости

Вслед за группой Green Grey в концерте ко Дню независимости Украины участие не сможет принять ряд артистов. Причины были разные – другие планы или просто нежелание выступать. Среди них есть группы "Бумбокс", "Антитела" и ONUKA.

24 августа на НСК "Олимпийский" должен состояться концерт к 30-летию независимости Украины. На мероприятии выступит немало знаменитостей. Но оказалось, что некоторые артисты просто отказались от участия.

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Кого не будет на концерте ко Дню независимости

Режиссер концерта Екатерина Царик призналась, что некоторые артисты отказались от выступления из-за того, что будут участвовать в других мероприятиях. Но некоторые не имели таких уважительных причин.

Группа "Бумбокс" "корректно отказала" просьбе выступить на концерте;

Тарас Чубак отклонил приглашение, из-за чего Катя Царик очень жалеет;

"Антитела" выступят в другом городе;

группа "Друга рика" примет участие в другом мероприятии по случаю Дня независимости;

ONUKA также имеет запланированный концерт в другом месте;

Katya Chilly отказалась от мероприятия, потому что не хотела выступать бесплатно.

Отметим, что приглашенной гостьей концерта ко Дню независимости Украины стала София Ротару. Примечательно, что за несколько дней до того, как праздновать 30-летие независимости, звезда будет выступать в России на музыкальном конкурсе "Новая волна".

Скандал с Green Grey

На концерте ко Дню независимости должна была выступить легендарная группа Green Grey. Но потом им сообщили, что они не "вписываются" в концепцию мероприятия, а потому не примут в нем участие. Поэтому участники коллектива взорвались негодованием.

Позже в ОП объяснили, что участник группы Green Grey Мурик (настоящее имя – Дмитрий Муравицкий) некорректно выразил позицию относительно новых норм закона о государственном языке. Это стало причиной, почему выступление группы отменили.

Кто выступит на концерте ко Дню независимости