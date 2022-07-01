Они вместе были судьями "Х-фактора". Грузия также пострадала от России, поэтому Нино понимает своего коллегу и пытается хоть как-то облегчить ту боль, которую он ежедневно чувствует за свою страну.

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Игорь Кондратюк о Нино Катамадзе

Продюсер рассказал, что только грузинская певица Нино Катамадзе написала ему после полномасштабного вторжения России. Российские коллеги решили молчать, чем поддержали войну.

Мне только Нино Катамадзе написала, грузинская артистка. Из тех, кто работал в российском шоу-бизнесе – никто. Многие мои бывшие друзья своим молчанием де-факто поддержали агрессивную, убийственную политику Путина,

– подчеркнул Кондратюк.

Даже кум продюсера – Андрей Козлов решил молчать. Игорь поделился, что с 2014 года они почти не общаются, поздравляли друг друга с днем рождения и Новым годом. Удивительно то, что Андрей занял позицию молчания, когда сам из Мариуполя, который беспощадно обстреливали российские оккупанты, сейчас в городе настоящая катастрофа. Однако эвакуировать брата оттуда Козлов просил.

Нино Катамадзе была в Украине

Во время войны грузинская певица поддержала украинцев не только на словах. В июне она приезжала в Киев и Львов, где пообщалась с украинцами и дала несколько благотворительных концертов.

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