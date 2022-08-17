Ксения Мишина жестко "отшила" фанов, которые спросили о ее отношениях с Эллертом
Источник:инстаграм Ксении Мишиной
Год назад, в июле 2021-го, Ксения Мишина объявила о разрыве с Эллертом, который победил на "Холостячке". С тех пор пара то сходилась, то расходилась. Так что фаны поинтересовались, в отношениях ли они сейчас, но актриса ответила агрессивно.
Первый сезон шоу "Холостячка" отгремел еще в декабре 2020 года. Однако зрителям до сих пор не дает покоя бурная история любви Ксении Мишиной и Александра Эллерта.
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Как Мишина "отшила" фанов из-за Эллерта
В инстаграм-сторис актриса оставила окошко для вопросов, поэтому фоловеры не упустили возможности спросить ее о победителе "Холостячки" Александре Эллерте. "Вы в отношениях с Сашей?" – поинтересовались они. Церемониться с ними актриса не стала.
Так, завалили... Мне кажется, и так всем уже все понятно. Прошу больше никогда меня не ассоциировать с его именем,
– жестко ответила Ксения Мишина.
Скриншот из инстаграма Ксении Мишиной
Что известно об отношениях Мишиной и Эллерта во время войны
- Точку в отношениях с Александром Эллертом Мишина поставила в октябре 2021 года, но 24 февраля сама написала ему: "Где вы, что вы?"
- Более того, на запад Украины они поехали вместе – юморист позвонил актрисе и предложил свою помощь. Так, эксы поселились в большом доме в Буковеле с друзьями, где Эллерт пытался восстановить отношения.
- Однако все его попытки были тщетны, ведь "очень много обид, чтобы так восстанавливать". Их общение оборвалось в апреле, когда Мишина с сыном уехала на съемки в Бельгию.