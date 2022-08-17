Ксения Мишина жестко "отшила" фанов, которые спросили о ее отношениях с Эллертом

Год назад, в июле 2021-го, Ксения Мишина объявила о разрыве с Эллертом, который победил на "Холостячке". С тех пор пара то сходилась, то расходилась. Так что фаны поинтересовались, в отношениях ли они сейчас, но актриса ответила агрессивно.

Первый сезон шоу "Холостячка" отгремел еще в декабре 2020 года. Однако зрителям до сих пор не дает покоя бурная история любви Ксении Мишиной и Александра Эллерта.

К теме Эллерта раскритиковали за поездку в Калифорнию: что он ответил и при чем здесь Зеленский

Как Мишина "отшила" фанов из-за Эллерта

В инстаграм-сторис актриса оставила окошко для вопросов, поэтому фоловеры не упустили возможности спросить ее о победителе "Холостячки" Александре Эллерте. "Вы в отношениях с Сашей?" – поинтересовались они. Церемониться с ними актриса не стала.

Так, завалили... Мне кажется, и так всем уже все понятно. Прошу больше никогда меня не ассоциировать с его именем,

– жестко ответила Ксения Мишина.

Скриншот из инстаграма Ксении Мишиной

Что известно об отношениях Мишиной и Эллерта во время войны