31-летняя Ксения Мишина показала поклонникам закулисье своего нового проекта, в одном из эпизодов которого она появится в соблазнительном наряде. В кадре актриса предстала в сплошном черно-белом купальнике с глубоким декольте. "Холостячка" продемонстрировала аппетитную фигуру и соблазнительные грудь, от которых трудно отвести взгляд.

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По фото видно, что Ксения Мишина спускается в бассейн, поэтому можно лишь предположить, что зрители смогут вдоволь насладиться ее роскошной фигурой. В подписи к откровенному кадру актриса призналась, что зимой не отказывала себе в сладком, однако сейчас все равно восхищается собой.

"Одевая купальник, зная что меня увидит вся Европа, я хоть и подумала о том, что за спиной зима и любимые булки, но почувствовала нирвану своего Я и благодарность Создателю", – написала Ксения Мишина.



Ксения Мишина в купальнике / Фото из инстаграма актрисы

О новом международном проекте "Холостячки" известно мало. Ранее она рассказывала, что прошла кастинг на одну из главных ролей. Ксения Мишина играет женщину, которая говорит на двух языках – английском и хорватском. Последним она овладевала в Хорватии, где провела несколько недель.

Тогда возлюбленный Александр Эллерт встречал ее в аэропорту на лимузине. Отметим, на днях в Сети заговорили о разрыве отношений Мишиной и Эллерта. Пользователи уверены, что их сказка закончилась, потому что актриса удалила все совместные фото с избранником.