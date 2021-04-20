Известная американская модель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" обнародовала очередную серию эротических кадров на личной странице. Кайли Дженнер хорошо знает, как подчеркнуть свои прелести и взбудоражить аудиторию.
Жара! Соблазнительная Кайли Дженнер засветила пышные формы в ярком бикини: горячее фото
Горячие фото Кайли Дженнер
На этот раз знаменитость позировала в откровенном нижнем белье. Она сделала соблазнительные кадры дома, в одной из комнат поместья. Кайли Дженнер появилась перед камерой в бежевых трусиках и черном лифе на тонких бретелях, который удачно подчеркнул ее пышную грудь. Также модель обнажила тонкую талию, что взбудоражило сеть. Соблазнительным дополнением look стал роскошный маникюр.
Кайли Дженнер распустила длинные волосы и уложила их нежными волнами. На лице она сделала хороший макияж. Звезда подчеркнула глаза коричневыми тенями и черными стрелками, а также накрасила губы нюдовой матовой помадой.
Кайли Дженнер / Фото из инстаграма Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Фото из инстаграма Кайли Дженнер