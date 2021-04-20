Известная американская модель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" обнародовала очередную серию эротических кадров на личной странице. Кайли Дженнер хорошо знает, как подчеркнуть свои прелести и взбудоражить аудиторию.

Жара! Соблазнительная Кайли Дженнер засветила пышные формы в ярком бикини: горячее фото

Горячие фото Кайли Дженнер

На этот раз знаменитость позировала в откровенном нижнем белье. Она сделала соблазнительные кадры дома, в одной из комнат поместья. Кайли Дженнер появилась перед камерой в бежевых трусиках и черном лифе на тонких бретелях, который удачно подчеркнул ее пышную грудь. Также модель обнажила тонкую талию, что взбудоражило сеть. Соблазнительным дополнением look стал роскошный маникюр.

Кайли Дженнер распустила длинные волосы и уложила их нежными волнами. На лице она сделала хороший макияж. Звезда подчеркнула глаза коричневыми тенями и черными стрелками, а также накрасила губы нюдовой матовой помадой.



Кайли Дженнер / Фото из инстаграма Кайли Дженнер



Кайли Дженнер / Фото из инстаграма Кайли Дженнер