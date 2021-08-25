Ксения Мишина улетела на Кипр с Эллертом: экс-возлюбленных видели в аэропорту
Источник:инстаграм Ксении Мишиной
В День Независимости, 24 августа, Ксения Мишина улетела на отдых на Кипр. Звезда заявила, что отправилась в отпуск с сыном Платоном, однако фаны уверены – к ним присоединился Александр Эллерт. Пару, которая якобы разошлась в июле, застукали в аэропорту.
Рассказывая об отпуске, Ксения Мишина заявила, что летит на Кипр всего на три дня. С сыном она остановилась в 5-звездочном отеле с видом на Средиземное море.
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В инстаграм-сторис актриса показала роскошный двухместный номер, в котором якобы есть место только для нее и Платона. Правда, фаны убеждены, что с актрисой и ее сыном отдыхает победитель "Холостячки" Александр Эллерт.
Знаменитость уже опубликовала первое фото с Кипра, на котором позирует на балконе в изумрудном платье в бельевом стиле.
Ксения Мишина на Кипре / Фото из инстаграма "Холостячки"
За считанные часы сообщение собрало более 60 тысяч лайков и сотню реакций. Все потому, что в комментариях пользователи инстаграма пишут об Эллерте:
- "Кто фотографировал? Сын или Эллерт?";
- "Когда Ксю снимала румтур, телефон Эллерта стоял на зарядке. У него мятный чехол";
- "И Эллерт показывай. Хватит вам уже шифроваться. Вы все равно не умеете это делать".
Более того, в тиктоке появилось видео, на котором Ксения Мишина и Александр Эллерт обнимают в аэропорту перед рейсом на Кипр. Звезд сняли со спины, однако сомнений, что это именно они, нет.Отметим, в то время, как Мишина активно публикует фото и видео с Кипра, в инстаграм-сторис Эллерта появляются лишь архивные кадры из галереи. Победитель "Холостячки", который обычно активно демонстрирует будничную жизнь в сети, не делится новым контентом.
Ксения Мишина и Александр Эллерт в аэропорту / Скриншот с видео
Что известно о вероятном воссоединении Ксении Мишиной и Александра Эллерта:
- 16 июля Ксения Мишина объявила о разрыве с Эллертом, с которым планировала совместный отпуск в Крыму.
- Через несколько дней после эмоционального сообщения "Холостячки" Эллерт таки уехал на оккупированный полуостров. Он засветился в Ялте, где тогда отдыхала Мишина с сыном.
- Неделю назад, 18 августа, Эллерт неожиданно поздравил Мишину с годовщиной отношений – опубликовал ролик, смонтированный из совместных фото и видео, и назвал ее "любимая";
- В годовщину отношений с юмористом Ксения Мишина похвасталась огромным букетом роз, однако так и не рассекретила адресанта.