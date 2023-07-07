Ксения Мишина нарвалась на хейт из-за веселья в день атаки по Львову: "Празднуете смерти?"

Актриса Ксения Мишина отдыхает за границей в Турции со своим сыном и мамой. На днях звезда нарвалась на хейт, ведь в день атаки по Львову, из-за которой погибли 10 человек, она продолжила публиковать веселье на отдыхе.

Артистка несколько недель пробыла в Турции и теперь возвращается домой. Однако Мишина снова вляпалась в скандал, потому что в жуткий день для украинцев опубликовала веселье с сыном. Напомним, что от атаки во Львове погибли 10 человек, более 40 – травмированы.

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Мишина нарвалась на хейт

6 июля, когда Россия цинично атаковала Львов ракетами "Калибр", Ксения Мишина поделилась развлекательным контентом в Инстаграмме. В ее аккаунте появилось видео, на котором она безобразничала с 11-летним Платоном.

Поэтому подписчики звезды выразили свое возмущение. Мишин упрекнули, что в такой день это неуместно. Что пишут в комментариях актрисе:

"Я понимаю, что пи**ец как хочется показать свое накачанное тело, свой отдых и что вам весело. Но там люди умирают, если что…. И от публичных людей такое видеть удивительно. Можно в день страшных трагедий для сотен людей хотя бы не выкладывать такие видео?"

"Все-таки я вам немного удивляюсь... Такая трагедия в Украине, Львов, а вы скачете, танцуете".

"Думала, что вы умнее".

"Думала, что у вас достаточно мозгов, чтобы не делать напоказ вашу суперскую жизнь в момент, когда Украину накрывают".

"Неуместный видеоролик. Ксения, во Львове люди погибли, вообще они гибнут каждый день и везде по Украине от российских ракет, а вы танцуете".

"Жесть! Это контент на который мы заслужили в день траура…"

"Это вы празднуете смерти во Львове или это просто вам по**?"

"Для чего преподавать такое, мы что должны радоваться вам, когда в Украине теракты каждый день? Сразу видно, ей пофиг".

"У нас сегодня во Львове погибли люди. Весело вам? Ну что ж танцуй, Мишина".

"Вам делают замечания даже люди других наций… Война закончилась?"

"Добавим, что после шквала критики Ксения Мишина закрыла комментарии. Теперь ей невозможно написать или почитать предыдущие комментарии к посту".

Напомним, что в мае Ксению Мишину подвергли критике за то, что она показала работу ПВО в сети. Звезда сначала резко ответила хейтерам, а затем попыталась извиниться за свой поступок. Однако ее оправдание не поразило подписчиков.

А до этого Ксению Мишину критиковали за гламурную фотосессию во Франции. Тогда актрисе напоминали, что не стоит кичиться красивой жизнью во время войны и даже отправляли на море в деоккупированный Херсон.