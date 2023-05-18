После скандала Мишина скрыла комментарии к своим постам. Напомним, что ранее Ксения опубликовала видео с работой ПВО в Киеве, но после многочисленной критики актриса удалила ролик.

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Ксения Мишина попыталась извиниться

Звезда заявила, что за эти два дня у нее было много внутренних процессов и стадий обитания ситуации.

Урок пройден. Не всегда ты можешь быть примером положительного поведения, иногда происходят ситуации, когда ты допускаешь ошибки и встречаешься с мыслью и реакцией своей аудитории, ее отчаянием и злобой,

– сказала Мишина.

Однако актриса подчеркнула, что на критику была причина. "Хотя в моем случае на видео было снято только небо Киева, но важно ли вообще уже об этом говорить? Думаю, нет! Потому что есть люди, и есть факт, который нет оправданий", – добавила она.

По ее словам, люди и страна предположили, что она предательница, но это не так.

Единственное, что могу сказать – я живу здесь, ежедневно медитирую под украинским небом, пытаюсь проживать большие стрессы, допускаю ошибки, но безгранично люблю свою страну и своих людей,

– заявила Ксения.

Актриса за свои действия попросила прощения, потому что никаких плохих мотивов у нее не было. "И больше никаких фонариков в небе. Еще раз всем хочу напомнить, что любые неосторожные фотографии работы наших Сил обороны – недопустимы", – сказала Ксения.

К слову, инцидент с Ксенией Мишиной произошел в ночь на 16 мая, когда российские оккупанты обстреливали Киев крылатыми ракетами и беспилотниками. К счастью, все воздушные цели врага наша ПВО сбила. Однако, кроме нее, сняла на камеру работу ПВО и блоггер Инна Воронова.

Всего известно, что 6 блоггеров своими видео могли раскрыть местоположение ПВО. В считанные минуты их ролики "подхватили" телеграмм-каналы и российские пропагандистские паблики. Известно, что к этим блоггерам уже посетили СБУ.