Он писал, – Ксения Мишина призналась, общается ли с Александром Эллертом, который уехал в США

Актриса Ксения Мишина еще до войны разошлась со своим парнем Александром Эллертом. Летом стало известно, что артист уехал из Украины в США, где находится все это время. Мишина теперь призналась, поддерживает ли связь с Эллертом.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину. Недавно у Александра тоже спрашивали, общается он с Ксенией Мишиной.

К теме Ксения Мишина призналась, общается ли со своими родителями, живущими в аннексированном Крыму

Общается ли Мишина с Эллертом

Ксения честно призналась, что не поддерживает никаких отношений со своим бывшим победителем шоу "Холостячка" Александром Эллертом. "Мы разошлись, все, до свидания", - сказала Мишина.

Однако звезда добавила, что Эллерт писал ей. "Он что-то писал, но я не отвечаю", – призналась актриса.

Об абьюзивных отношениях с Эллертом

Ведущий также уточнил у Мишиной, поддерживал ли ее как-нибудь морально Эллерт после начала полномасштабной войны. На это Ксения ответила, что Александр уничтожал ее морально. "Он хотел, чтобы ты делала то, что он считает нужным?" – спросил Демин у Ксении. "Ну можно так сказать", – ответила звезда.

А когда ведущий спросил, был ли Эллерт абъюзером в отношениях, Ксения отметила, что у него есть такие черты характера.

Что Мишина сделала с татуировкой

Актриса также рассказала, что не избавилась татуировка, которая сделала во время отношений с Эллертом. Тогда Мишина на ноге набила красное сердце, а Эллерт – зеленое.

Перенастроила энергетический момент этого сердечка и оно означает для меня уже совсем другое. Я очень уважаю свое прошлое,

– объяснила Мишина.

Смотрите полное интервью с Ксенией Мишиной: видео

Напомним, что с Александром Эллертом Ксения Мишина разошлась еще осенью 2021 года из-за "постоянных качелей" и "безосновательной ревности", которые якобы доходили до безумия. И пока актриса отмечала, что ничего не может изменить в отношениях, сам Эллерт считал, что "все просто на паузе", он хотел вернуть Ксению.

Их история продолжилась в первый день войны, 24 февраля 2022 года, когда Эллерт уехал с Мишиной и ее сыном Платом в Буковель. Они снимали большой дом с друзьями, и комик даже пытался восстановить отношения, но у актрисы "истощилось доверие". Через несколько месяцев их общение оборвалось.