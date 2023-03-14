После "Холостячки" у Ксении Мишиной и Александра Эллерта была драматическая история любви. Она то уходила от него навсегда, то давала второй шанс. Однако сейчас эксы вообще не общаются. Более того, комик попросил успокоиться с этой темой.

К теме Ксения Мишина ответила, что думает об уехавшем из Украины участнике "Холостячки".

Эллерт об общении с Ксенией Мишиной

Не беспокойтесь, нет. Слушайте, может, достаточно, а?

– ответил Александр Эллерт.

Александр Эллерт о Ксении Мишине / Фото с инстаграм-сторис

Напомним, с Александром Эллертом Ксения Мишина разошлась осенью 2021 года из-за "постоянных качелей" и "безосновательной ревности", которые якобы доходили до безумия. Актриса комментировала, что ушла от победителя "Холостячки" не потому, что чувства исчезли, а "от полного бессилия что-то изменить". В то время как он сам считал, что "отношения просто на паузе", хотел вернуть ее.

Их история продолжилась в первый день войны, 24 февраля 2022 года, когда Эллерт поехал с Мишиной и ее сыном Платом в Буковель. Они снимали большой дом с друзьями, и комик даже пытался восстановить отношения, но у актрисы "истощилось доверие". Их общение оборвалось, когда в апреле она уехала в Бельгию.