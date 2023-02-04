Ксения Мишина призналась, общается ли ее сын с отцом, которого впервые увидел во время войны

Украинская актриса Ксения Мишина рассказала, что ее сын перестал общаться с родным отцом. Артистка объяснила, что послужило причиной.

Ксения Мишина рассказала, что во время войны неожиданно на связь вышел ее бывший отец Платона. После исчезновения на многие годы мужчина захотел возобновить общение с сыном – актриса тогда согласилась.

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Общается ли сын Мишиной с отцом

В инстаграм-стороз на днях Ксению Мишину спросили, продолжился ли процесс знакомства отца с сыном. Звезда резко ответила, что нет.

Они больше не общаются. Мой ребенок должен вырасти ментально максимально здоровым, – объяснила актриса.



Мишина о сыне / Фото с инстаграм-сториз

, 10-летний сын Ксении Мишиной Платон никогда не видел своего отца раньше. Когда же он встретился с ним во время войны , звездная мать представила его как своего друга. Неизвестно, узнал ли мальчик, кто это действительно.

Также добавим, что своего бывшего Александра Ксения Мишина называла тираном и манипулятором. По ее словам, мужчина "спускал ее с лестницы", а во время беременности и токсикоза заставлял работать. Возможно, отец Платона не изменился, поэтому актриса решила прекратить его общение с сыном.

Свободно ли сердце Мишиной

В инстаграме Ксения Мишина также не обошла вопрос о личной жизни. Фаны поинтересовались, свободно ли ее сердце. Актриса ответила эмоционально, подчеркнув, что счастье не в мужчинах и ребятах.

"Довольно думать, что ваше счастье в мужиках! Ваше счастье – у вас. Это какие-то советские навязчивые стереотипы. Бывают разные периоды: когда ты счастлива сама с собой, а когда ты можешь и хочешь осчастливить и мужчину рядом. Расслабьтесь, ищите счастья не в зависимости, а в своем пути, в своем существовании, в себе. А мужчина обязательно будет, если захотите", – написала артистка.



Мишина об отношениях с мужчинами / Фото с инстаграм-сториз