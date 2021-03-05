Участнице первого сезона шоу "Холостячка" Ксении Мишиной удалось найти любовь на проекте и остаться с юмористом Александром Эллертом. Влюбленные давно живут вместе, однако совместный быт никак не сказался на их отношениях. Актриса уверяет, что поводом для ссор становятся только ранние подъемы, ведь они оба любят поспать подольше.

После завершения романтического реалити-шоу Ксения Мишина и Александр Эллерт не скрывают свои отношения от поклонников и журналистов. В социальных сетях влюбленные активно демонстрируют, как проводят вечера дома и путешествуют с детьми. Они кажутся идеальной парой, у которой не возникает конфликтов, однако актриса призналась, что они тоже ссорятся.

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Из-за чего Ксения Мишина ссорится с Александром Эллертом

"Холостячка" рассказала, что чаще всего спорит с любимым насчет того, кто повезет ее сына Платона в школу. Они ненавидят ранние подъемы и хотят побыть в постели дольше, поэтому каждый раз борются за 10 минут сна. Актриса подчеркнула, что со всеми остальными семейными обязанностями они давно определились. Звезда пошутила, что Эллерт не делает ничего, а она – все. Однако тогда добавила, что единственное, с чем мужчина не станет ей помогать, это с мытьем пола.

Он мне сразу сказал: "Ксюша, я ненавижу мыть пол, поэтому, пожалуйста, давай этим будешь заниматься ты". Во всем остальном он может мне помочь, но пол – это моя парафия,

– поделилась Ксения Мишина.

Отметим, что о быте с Александром Эллертом знаменитость рассказывала еще в конце декабря прошлого года. Тогда она также замечала, что избранник ненавидит мыть пол, поэтому он лишь пылесосит. Похоже, у актрисы и юмориста действительно идеальная семья, ведь за последние два месяца они не нашли новых поводов для споров.

Стоит добавить, что общий язык нашли и дети Мишиной и Эллерта – Платон и Эля. Юморист заявил, что они дружат, однако "с детскими нюансами". Зато у Эли сложились очень теплые отношения с любимой отца.

"У них есть женские секретики. Они обсуждают, какой нужен шампунь, почему отец так поступил или сказал что-то резкое всем", – рассказал Александр Эллерт.

Напомним, что вместе с детьми Ксения Мишина и Александр Эллерт отдыхали в Доминикане. Вместе они катались на квадроциклах и наслаждались фантастическими видами и песчаными пляжами.